ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى رمضان يحقق فضية العشاري بألعاب القوى بدورة الإفريقية بالمغرب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:58 م
مصطفى رمضان يحقق فضية العشاري بألعاب القوى بدورة الإفريقية بالمغرب
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 

حقق مصطفى رمضان المركز الثاني والميدالية البرونزية في منافسات العشاري بألعاب القوى بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبدالناصر الخولي مدرب مشي ووأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ود نجوى ابراهيم اخصائي علاج طبيعي وناديه حمدي ادارية.

يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
19:45
-
الهلال - السعودية