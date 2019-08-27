رابط Al Ostoura مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت AlHilal Va Ittihad كورة لايف بث مباشر الهلال والاتحاد T.V

بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تقام المباراة المنتظرة والقمة السعودية الخالصة بين الاتحاد والهلال مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس و26 ذي الحجة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة





ويمكن متابعة بث حي kora live لمبارة الاتحاد والهلال والتي تقام في إطار مباريات الذهاب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث يسعى نادي الاتحاد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال الذي يعد مرشح فوق العادة للعبور إلى الأدوار المتقدمة قبل لقاء العودة الذي سيقام في الرياض خلال الشهر المقبل.





موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

بالحديث عن موعد مباراة الاتحاد والهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث قررت لجنة المسابقة إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن للجميع مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال حصريا KORA GOAL، وذلك مع وجود تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لكل أحداث مباراة الاتحاد والهلال في دوري الأبطال.





القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري الأبطال

وقررت شبكة قنوات بي إن سبورتس نقل مباراة الاتحاد والهلال كورة أونلاين عبر قناة بي إن سبورتس BeIN SPORTS HD1، وبتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة قمة دوري أبطال آسيا بين الاتحاد والهلال KORA STAR.





التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال

من المتوقع بأن يدخل المدرب الروماني "رازفان لوشيسكو" مباراة الاتحاد والهلال Koora Live، وهو يضع نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب على أرضية ملعب الاتحاد، وذلك قبل لقاء العودة والذي سيكون حاسم بالنسبة لتحديد المتأهل والصاعد إلى الدور التالي.





ومن المتوقع بأن يدخل الهلال هذه المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى:- عبد الله المعيوف

فى الدفاع:- ياسر الشهراني- على البليهى- جانج هيون سو- عبد الله الحافظ

فى الوسط:- سلمان الفرج – محمد كنو- سيباستيان جيوفينكو

الهجوم:- سالم الدوسري- أندريه كاريلو- بافيتيمبي جوميز





أما مدرب الاتحاد التشيلي خوسيه سييرا، فقد أكد لوسائل الإعلام، بأن مباراة الاتحاد والهلال YALLA SHOOT PLUS، ستكون واحدة من مباريات الموسم بالنسبة للفريق، ولذا فإنه التشكيل المتوقع لنادي اتحاد جدة في هذه المباراة، قد جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى:- جروهي

خط الدفاع:- سعود عبد الحميد- زياد الصحفى- مروان دا كوستا- حمدان الشمراني

الوسط:- كريم الأحمدي- خالد السميري- كارلوس فيلانويفا- عبد العزيز البيشى

الهجوم:- هارون كمارا- الكساندر بريجوفيتش