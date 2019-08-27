سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية





انخفض سعر اليوم الثلاثاء الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء واستقر سعر صرف الدولارفي 30 بنك، وسجل أعلى سعر له في بنك "المصرف المتحد " 16.54 جنيهًا للشراء، 16.64 جنيه للبيع.





بعد أن خسر الدولار 5 قروش خلال اليومين الماضيين، وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف، وعلى نحو عكسي تراجع سعر الدولار العالمي بعد أن ارتفع خلال تعاملات الأمس .





وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع ليعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.65 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.





ودائما ما نحرص عن استعراض سعر الدولار لحظة بلحظة من أجل خدمة القراء الباحثين بصفة مستمرة عن سعر صرف الدولار علي مدار اليوم مع متابعة كل التطورات فى المواقع ومن ضمنها موقع دولار لايف.





أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك مصر





16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي





16.48 جنيهًا للشراء

16.58 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان





16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك البركة





16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي





16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك قناة السويس





16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع





وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.





سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30





وتراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع مراقبة التطورات التجارية العالمية، وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1106 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 105.65 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.06 % عند 1.2224 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.06 % مُسجلة 0.9780 فرنك.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 % إلى 97.937 نقطة.





وشهدت الأيام القليلة الماضية تطورات كبيرة في الساحة التجارية العالمية، حيث عصفت القرارات الأمريكية والصينية بشأن تطبيق تعريفات جمركية جديدة بالأسواق العالمية.



