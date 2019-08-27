الخميس.. عائشة بن أحمد ضيفة برنامج "عين" على قناة الحياة

تحل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة على برنامج "عين"، الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل.





كانت عائشة قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل"، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفى درويش، أنعام الجريتلي، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.





ونعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، المدير التنفيذى لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، عقب رحيله صباح الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما.





ودونت عائشة عبر حسابها على "فيسبوك" : "عطيتنى فرصتى في بداياتى وكنت دايما مؤمن بيا وتشجع فيا، قداش قلبك كان باهي قداش روحك كانت باهية، الناس الكل تحبك سي نجيب، الناس الكل تبكي عليك..الله يرحمك نحبك برشا".

نجيب عياد ولد فى 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام فى ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا فى لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حیث كان المنتج التنفيذى لـ10 أفلام قصيرة وطويلة.





وشاركت التونسية عائشة بن أحمد، في حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان السينما المتوسطية بتونس "منارات"، والذي انطلق يوم 1 يوليو ويستمر حتى 7 من نفس الشهر برئاسة المنتجة التونسية درة بوشوشة، وبحضور السيد وزير الشؤون الثقافية التونسي، وعدد من أعضاء الحكومة والمهتمين بالشأن الثقافي والسينمائي العربي والدولي.

مهرجان السينما المتوسطية بتونس منارات يتواصل تنظيمه بالشراكة بين المركز الوطني للسينما والصورة والمعهد الفرنسي بتونس والمركز الوطني للسينما الفرنسي ليكون منصة لتطوير العمل المشترك بين بلدان البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا بهدف تطوير وتدعيم السينما، وأثمر خلال دورته الأولى بعث هيئة السينما العربية التي تضم كل من المغرب، الجزائر، تونس، الأردن، لبنان، فلسطين وتعززت مؤخرا بانضمام جمهورية مصر العربية.

ويكرم المهرجان هذا العام كل من السينما المصرية والسينما الإيطالية.

ويشمل برنامج المهرجان 54 فيلما بين روائي ووثائقي إضافة إلى 13 فيلما قصيرا من أكثر من 20 دولة، وتضم المسابقة الرسمية عشرة أفلام فقط من ألبانيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.

وتتشكل لجنة التحكيم من الكاتب الجزائري كمال داود والممثلة المصرية سلوى محمد علي والمخرج الفرنسي ميشال لوكلير والممثلة التونسية سهير بن عمارة والممثلة التركية داملا صونماز.

وتقام العروض المجانية للأفلام على شواطئ الساحل التونسي من الشمال إلى الجنوب في المرسى وخير الدين وحمام الأنف وقربة وبنزرت وقابس وصفاقس وجربة.

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان جلسات نقاش مع صناع السينما وورش تدريب إضافة إلى حفل توقيع كتاب (السينما التونسية.. الأمس واليوم) للكاتب التونسي طارق بن شعبان.

وتشارك MAD Solutionsبـ7 أفلام من توزيعها في الدورة الثانية من مهرجان منارات، إذ يشارك فيلم مباركة للمخرج محمد زين الدين في المسابقة الرسمية، ويُعرض الوثائقي توب العيرة للمخرجة لين الفيصل في قسم السينما التفاعلية، والفيلم الإيطالي Taranta on the road للمخرج سالفاتور ألوكّا ضمن قسم أوجه من السينما الأيطالية الحديثة.

بينما يُعرض فيلم يوم للستات للمخرجة كاملة أبو ذكري في قسم أوجه من السينما المصرية الحديثة، وفيلم كلكيس ... دوّار البوم للمخرج عز العرب العلوي ضمن بانوراما المهرجان، والفيلم القصير ماريه نوستروم لـ رنا قزقاز وأنس خلف، وفتوى للمخرج محمد زين الدين.











يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11 مساءً، يومي الأربعاء والخميس.