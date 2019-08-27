تشكيل الاتحاد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. شاهد yalla shoot بث مباشر الهلال والاتحاد on line

أعلن خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراته أمام فريق الهلال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





وكان لويس سييرا قد عاد لتدريب الاتحاد في نهاية الموسم الماضي، وانقذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد تخبط في النتائج طوال الموسم، وقاده إلى ربع نهائي كأس دوري أبطال آسيا، ويقدم الفريق تحت قيادته مستويات كبيرة تجعله ينافس على جميع البطولات.





وسيبدأ فريق الهلال بالتشكيل الآتي أمام منافسه الاتحاد :-



