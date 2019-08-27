التشكيلة الأساسية للهلال في مواجهة الاتحاد بدوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر live

أعلن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراته أمام فريق اتحاد جدة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





وسوف تقام المباراة بين فريق الاتحاد والهلال في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.



