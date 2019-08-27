السوق السعودي يشهد تنفيذ 9 صفقات خاصة بقيمة 757 مليون ريال

كشف بيانات من سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم الثلاثاء، عن إجراء 9 صفقات خاصة، وبلغت قيمة 9 صفقات التى تم إجراؤها نحو 757.2 مليون ريال على نحو 12.7 مليون سهم تمت على أسهم مصرف الراجحي، وكذلك البنك الاهلي المدرجة في السوق الرئيسية.

وأنهي السوق السعودي تداولات اليوم على ارتفاعات جماعية بنسبة 0.34% لمؤشرة الرئيسي، في الوقت الذي سيتم تنفيذ فية المرحلة الثانية من الأنضمام لمؤشر ام اس سي أي الأسواق الناشئة.



وكانت المرحلة الأولى من انضمام السوق السعودية إلى مؤشر MSCI في مايو الماضي، شهدت خلالها معدلات تداولات الأسهم السعودية ارتفاعا إلى نحو 8 مليارات دولار في يوم واحد، لتسجل أكبر قفزة في 13 عاما.

ولم يقتصر انضمام السوق السعودية إلى المؤشرات العالمية على MSCI وإنما تنفذ المملكة الانضمام إلى مؤشري "فوتسي راسل" و"إس آند بي داو جونز".

وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة للانضمام لمؤشر فوتسي، والمرحلة الثانية من الانضمام لمؤشر "إس آند بي داو جونز" في سبتمبر المقبل.

أما المرحلة الخامسة والأخيرة للانضمام إلى فوتسي فستتم في مارس 2020، لتشكل بذلك السوق السعودية نحو ثلاثة أعشار في المئة من المؤشرات العالمية لفوتسي، و3.2% من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة لجميع الشركات.

تأثير انضمام السوق السعودي لمؤشر " msci" :

قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن هذا الحدث له تأثير سلبي علي البورصه المصريه حيث أن أغلب الإستثمارات سوف تتوجه الي السوق السعودي ، ولكن البورصه المصريه لابد أن تقوم لمجموعه من الإجراءات لمواجهة الأموال التي سوف تتوجه الي البورصات الاخري ، ومحاوله تنشيط وتسويق جيد حتي تتلافي هذا التأثير السلبي.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه في هذا التوقيت من كل عام تتم المراجعة الدورية للاسهم المقيدة في الاسواق الناشئة ، وخلال هذة المراجعة يتم قيد شركات جديدة ، وخروج اسهم من القيد في هذا المؤشر وارتفاع وزن نسبي لشركات ، بالإضافة الي خفض الوزن النسبس لشركات اخري .





وخالف محمد جاب الله خبير أسواق المال الأراء السابقة ، بقوله أنه لا تأثير قوى على السوق المصريه لأن بالفعل السوق تم إستيعاب هذا الخبر من فتره ، فلا يتم مابين يوم وليله

وأرجح جاب الله من خلال تصريح خاص لـ "فجر" ، ان يكون التأثير مغاير لما يحدث الأن خاصه مع وجود قاعده اشترى على الإشاعه، وبيع على الخبر، فعكسها صحيح بيع على الاشاعه، واشترى على الخبر ، اذا كان الخبر سلبى.



