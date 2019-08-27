بلدية المحلة يتعاقد مع مهاجم الإنتاج الحربي

نجح مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي في الحصول على توقيع المهاجم الزيمبابوي عباس اميدو مهاجم الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.









وكانت مفاوضات جرت بين اللاعب وبلدية المحله متمثله في مصطفى الشامي المشرف العام على الكره خلال الأيام الماضيه انتهت بتلاقي رغبة الطرفين وتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للبلدية.









ولعب (برايان عباس اميدو) للعديد من الاندية في افريقيا وآسيا مثل كايزر تشيفز وبلاك ليوباردز الجنوب أفريقي وكابس يونايتد الزيمبابوي ومصافي العراقي و عرعر السعودي بالاضافه إلى الانتاج الحربي ويبلغ اميدو من العمر ٢٩ عام ويمتاز بالسرعه والتسديد القوي وضربات الرأس وحضر التوقيع محمد حامد وكيل اللاعب.













وقد تعاقد الفريق مع العديد من الصفقات المميزه في الأماكن الخاليه التي يحتاجها الفريق من أجل تدعيم الفريق في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وهم:





محمد جمال مدافع أيسر الجزيرة حسام زين مدافع أيمن الجونة

محمد مسعد صانع العاب بتروجيت وائل على مهاجم شبين

عبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات

أحمد وفائي لاعب وسط فاركو ابراهيم فاضل مدافع نادي مصر

إسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي احمد رفعت (ريفو) صانع العاب الجزيره المطروحي.









وكان مجلس إدارة البلدية قد تعاقد مع كرم جابر لاعب الإسماعيلي السابق والمدير الفني لاندية الجزيرة والحمام المطروحي كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى واحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.









ويلعب بلدية المحلة في المجموعه الثالثه (بحري) ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديه في تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم.



