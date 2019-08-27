"معلومات الوزراء" يعقد ورشة عمل حول مستقبل العملات المشفرة (صور)

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, برئاسة المهندس زياد عبد التواب, صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان " مستقبل العملات الإفتراضية المشفرة"، بحضور ومشاركة واسعة للفيف من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في الشئون المالية والاقتصادية وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.





وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة واقع العملات الافتراضية المشفرة من خلال عرض أشكالها، وآليات عملها، والفرص والمخاطر المرتبطة بها، وإلقاء الضوء على موقف الحكومات والبنوك المركزية من تداولها، فضلاً عن تحليل الآثار المتُوقعة في حال سيطرة تكنولوجيا البلوك تشين Blockchain والعملات الافتراضية المشفرة على العمل المصرفي دولياً، خاصة بعد إعلان الفيس بوك عن الاستعداد لإطلاق عملة افتراضية تحمل اسم "الليبرا".





وقد بدأت ورشة العمل, باستعراض "رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار", للتحديات المرتبطة بالتوسع في استخدام العملات الافتراضية المشفرة, أعقبها مناقشات من جانب الخبراء وباحثي المركز تدور حول التأثيرات المحتملة لانتشار تلك العملات وما قد تحدثه من تغييرات نوعية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن فرص وتحديات التحول الرقمي في ظل انتشار تلك العملات.





الجدير بالذكر, أن ورشة العمل حظيت بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين في الشئون المالية والاقتصادية، وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة نجوى سمك, رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم مصطفى, عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.



