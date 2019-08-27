الصفقة تقترب.. برشلونة يقدم عرضه الأخير والمقنع لضم نيمار
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:21 م
وكالات
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وفدا من برشلونة سيغادر اليوم إلى باريس، لتقديم عرض الفريق الكتالوني الأخير لضم نيمار في الميركاتو الجاري.
ويتكون وفد برشلونة من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي.
وسبق لبرشلونة أن قدم عرضا الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد لبرشلونة سيكون على شاكلة الصيغة الأخيرة التي تم عرضها على سان جيرمان لضم نيمار، مع إدراج بطاقة الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي فقد حصانته في "كامب نو" وأصبح متاحا في الميركاتو، بسبب كثرة إصاباته وعدم انضباطه.
وأشارت صحيفة "آس" أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا العرض سيرفع سعر نيمار من 250 إلى 300 مليون يورو، مما يدل على أن باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مطالبه الأولى في هذه الصفقة.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة برشلونة عقد اجتماعاً لمناقشة الصفقات الجديدة للنادي، وعلى رأسها صفقة نيمار، وأكدت أن النادي الكاتالوني بصدد تقديم عرض أخير اليوم الثلاثاء لإدارة باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، ولكنه لن يختلف كثيراً عن عروضه السابقة.
وألمحت إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال ديمبلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضاً.
ويبدو أن نيمار يفقد حظوظه شيئاً فشيئاً في الانتقال إلى برشلونة، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات لأبوابه، مما جعل اللاعب، على حد قول الصحيفة يفكر في البقاء لموسم أخر مع باريس سان جيرمان.
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