أدلة تثبت الإرهاب التركي القطري بـ3 دول عربية

أشرفت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في محافظة الخبر، اليوم الثلاثاء، على تنظيم أعمال البعثة التجارية السعودية- العراقية.

وبحضور أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي، ورئيس الوفد العراقي وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية الدكتور حامد يونس صالح، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، والملحق التجاري العراقي المهندس مصطفى ثامر.





وشارك في أعمال البعثة 35 منشأة سعودية من قطاع النفط والغاز، ورؤساء أربع شركات نفط عراقية؛ بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والبحث عن آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وتضمّن أعمال البعثة التجارية السعودية العراقية، الاطلاع على تجربة أرامكو السعودية في تأهيل وتطوير الموردين المحليين من خلال برنامج "اكتفاء" الذي يهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في مشاريع أرامكو السعودية.









جاء ذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز فرص تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الدولية والإقليمية.





وقامت "الصادرات السعودية" ضمن أعمال البعثة التجارية بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة، والمشترين المحتملين من جمهورية العراق من جهة أخرى، لعقد الصفقات التجارية بينهم، كما يتخلل أعمال البعثة التجارية زيارة بعض المصانع السعودية؛ وذلك لتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق العراقي.



والميليشيات التي يقاتلها الجيش الوطني الليبي في طرابلس تابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تشكلت في مارس 2016، فحكومة الوفاق تعتمد على مجموعة الميليشيات المسلحة في طرابلس أبرزها كتيبة ثوار طرابلس، وأبوسليم، وقوة الردع الخاصة، وفرسان جنزور، والقوة المتحركة جنزور، ولواء النواصي، فضلا عن ميليشيات المدينة القديمة، ومنطقة تاجوراء.

وخلال أكثر من مناسبة وبالأدلة الدامغة؛ أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وجود تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس، مضيفا أن هذا التدخل لعب دورا رئيسيا في سقوط مدينة غريان في يد الميليشيات، فضلا عن إمداد الميليشيات بالعديد من الأسلحة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.









في الشهر الماضي وحده؛ أسقط الجيش الليبي 4 طائرات تركية بدون طيار، آخرها طائرة بمطار معيتيقة شرقي طرابلس، فالدعم التركي للميليشيات المسلحة في ليبيا لمواجهة الجيش الليبي ليس سرا، ففي 29 أبريل الماضي وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم الميليشيات في مواجهة الجيش الليبي بطرابلس.









التحالف «التركي الإرهابي» فضحه الجيش الليبي بفيديوهات ومعلومات، كما نشرت وسائل إعلام ليبية جوازات سفر لفريق خبراء عسكريين أتراك يعملون في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق ويبلغ عددهم 16 شخصا.









جدير بالذكر أن الصادرات السعودية إلى العراق سجلت زيادة بنسبة 40% لتصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2018م؛ في حين بلغت صادرات المملكة إلى جمهورية العراق في النصف الأول من العام الجاري 1.154 مليار ريال سعودي بارتفاع يُقدر بنسبة 13% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، تصدرها قطاع مواد البناء بقيمة 349 مليون ريال سعودي، وقطاع المنتجات الغذائية بقيمة 339 مليون ريال ثم قطاع السلع الاستهلاكية بقيمة 135 مليون ريال سعودي؛ وذلك وفقًا للبيانات الأولية.





يذكر أن "الصادرات السعودية" تعمل على تيسير ربط المصدرين مع الشركاء المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية بشكل عام وتجاه جمهورية العراق الشقيقة بشكل خاص.

وتعد مشاركة الصادرات السعودية بهذه البعثة التجارية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة؛ تأكيدًا على الحرص الشديد على تعزيز العلاقات التجارية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.