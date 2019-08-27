حماية الشعب الكردية ستسحب قواتها من القطاع على طول الحدود السورية مع تركيا

قال مسؤول في التحالف الذي تقوده قوات حماية الشعب الكردية اليوم الثلاثاء إن ميليشيا كتيبة حماية الشعب الكردية ستسحب قواتها والأسلحة الثقيلة من القطاع على طول الحدود السورية مع تركيا بموجب اتفاقات أمريكية تركية.





وقالت السلطة بقيادة الأكراد التي تدير شمال وشرق سوريا أيضا إن وحدات حماية الشعب سحبت من بعض المواقع الحدودية في الأيام الأخيرة ، مما يثبت أنها جادة بشأن المحادثات الجارية.

كانت التطورات علامة على التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وتركيا بهدف حل الخلافات العميقة حول وجود المقاتلين الأكراد في المنطقة الحدودية - وهم حلفاء للولايات المتحدة - تعتبرهم تركيا أعداء.

بعد أن حذرت أنقرة مرارًا وتكرارًا من أنها ستشن هجومًا عسكريًا على شمال شرق سوريا لرد وحدات حماية الشعب من الحدود ، قالت تركيا والولايات المتحدة هذا الشهر إنهما اتفقتا على المراحل الأولى من اتفاق أمني على طول الحدود.

ولم يذكر البلدان تفاصيل الصفقة حول ما أسمته تركيا "منطقة آمنة" داخل سوريا. لقد جاء ذلك بعد أشهر من الجمود حول المدى الذي يجب أن تمتد فيه المنطقة إلى شمال شرق سوريا ، والتي لا تزال نقطة احتكاك رئيسية ، ومن يجب أن يقود قوات تقوم بدوريات فيها.

يقود قادة وحدات حماية الشعب تحالف القوات السورية الديمقراطية (SDF) ، الذي يسيطر على جزء كبير من شمال وشرق سوريا. تمركزت القوات الأمريكية في منطقة قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات لتدريب وتسليح المقاتلين الذين استولوا على الأراضي من الدولة الإسلامية.

قال الرئيس دونالد ترامب في أواخر العام الماضي إنه سيسحب القوات الأمريكية ، لكنه امتنع حتى الآن عن القيام بذلك ، جزئياً لضمان حماية الأكراد.

أثار دعم الولايات المتحدة لحزب الشعب الكردستاني غضب تركيا ، التي تعتبر الميليشيا تهديدًا أمنيًا مرتبطًا بالمتمردين الأكراد في الداخل.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز ان الشريط على طول الحدود سيختلف بين 5 و 14 كيلومترا (3-9 أميال) وسيشمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية وليس مدن أو بلدات.

وقال إن وحدات حماية الشعب وقوات الدفاع الذاتى سوف تقوم بتفكيك المتاريس هناك وتسليم السيطرة على المجالس العسكرية للمقاتلين المحليين.

وقال بالي ان قوات التحالف التركية وقوات الولايات المتحدة ستقوم بدوريات في الشريط الحدودي لكن سيتمركزت داخل تركيا. وأضاف أن الصفقة تخلق "آلية أمنية ، وليست منطقة آمنة ، تعمل على تهدئة مزاعم تركيا بالخوف على أمنها القومي".