" مصر للاسواق الحرة " تتصدر الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم





تصدر سهم، " مصر للاسواق الحرة" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " جلسة منتصف الأسبوع، بنسبة 16.3% محققاً 6.6 جنيه، تلاه سهم " العبوات الطبية "بنسبة 6.1% مغلقاً 0.716 جنيه، ثم "العربية للصناعات الهندسية " بنسبة 6.1% محققاً 5.5جنيه.





وجاء سهم " المصرية للمنتجعات السياحية " بنسبة 4.6% محققاً 2.8 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم "المالية و الصناعية المصرية " بنسبة 2.5% مغلقاً 8.7جنيه.



