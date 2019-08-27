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" مصر للاسواق الحرة " تتصدر الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:51 م
مصر للاسواق الحرة تتصدر الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 

تصدر سهم، " مصر للاسواق الحرة" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " جلسة منتصف الأسبوع، بنسبة 16.3% محققاً 6.6 جنيه، تلاه سهم " العبوات الطبية "بنسبة 6.1% مغلقاً 0.716 جنيه، ثم "العربية للصناعات الهندسية " بنسبة 6.1% محققاً 5.5جنيه.

وجاء سهم " المصرية للمنتجعات السياحية " بنسبة 4.6% محققاً 2.8 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم "المالية و الصناعية المصرية   " بنسبة 2.5% مغلقاً 8.7جنيه.

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