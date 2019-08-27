انطلاق المعسكر الدولى التدريبى للسلاح بمشاركة 3 دول

و صرح الدكتور حسام الشربينى رئيس مجلس إدارة تيما الدولية بأنه يأت على رأس المشاركين فى المعسكر التدريبي الدولى نجوم منتخب ايطاليا الاول للسلاح الاوليمبين فاليريو اسبرومونتى بطل منافسات سلاح الشيش باوليمبياد لندن 2012 وثالث العالم وماتيو جليريول بطل منافسات سيف المبارزة باوليمبياد بكين 2008 و الحائز ايضا على برونزية الفرق فى الدورة نفسها ولويجى ميراكو بطل سلاح السيف .



