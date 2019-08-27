انطلاق المعسكر الدولى التدريبى للسلاح بمشاركة 3 دول
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:58 م
الفجر الرياضي
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انطلق معسكر تيما التدريبى الدولى المغلق للسلاح بالقاهرة بالمركز الأوليمبي وذلك بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون السعودية وايطاليا ومصر .
و صرح الدكتور حسام الشربينى رئيس مجلس إدارة تيما الدولية بأنه يأت على رأس المشاركين فى المعسكر التدريبي الدولى نجوم منتخب ايطاليا الاول للسلاح الاوليمبين فاليريو اسبرومونتى بطل منافسات سلاح الشيش باوليمبياد لندن 2012 وثالث العالم وماتيو جليريول بطل منافسات سيف المبارزة باوليمبياد بكين 2008 و الحائز ايضا على برونزية الفرق فى الدورة نفسها ولويجى ميراكو بطل سلاح السيف .
اضاف الشربينى قائلا انه يشارك فى المعسكر ايضا المنتخب السعودى بكامل تشكيلته 24 لاعبا ولاعبة بالاضافة الى لاعبين ولاعبات من اندية السلاح السكندري وسبورتنج والصيد وطنطا ومدينة نصر والمؤسسة العسكرية .
ويقوم بالإشراف على المعسكر نخبة من افضل المدربين المصريين والايطاليين والذى يستمر حتى يوم 30 اغسطس الجارى .
ويشهد المعسكر التدريب على فترتين صباحا ومساء ويتخلله اقامة بطولات ودية تجريبية .
السلاح المصري
ويحقق السلاح المصري نجاحات الفترة الأخيرة ومنها المشاركة المميزة ببطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
وحصد مدحت معتز لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة بعد خسارة المباراة النهائية أمام بطل تونس.
وحقق مهاب سامر لاعب منتخب مصر الميدالية البرونزية.
يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.
وتنص لوائح منافسات السلاح في دورة الألعاب الإفريقية على حصول الخاسران من قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد مراكز.
ويخوض منتخب مصر الوطنى للمشاركة فى منافسات السلاح الشيش والسيف وسيف المبارزة ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب .
تضم البعثة 23 لاعبا ولاعبة وثلاثة مدربين بقيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للسلاح.
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