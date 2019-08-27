الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينه نصر

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يفتتح في السادسة من مساء غد الأربعاء المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها .





يأتي هذا في إطار الخطة الإنشائية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير كافة فروع النادي.



وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، يأتي ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الثلاثين من نوفمبر ٢٠١٧، والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية .



وقال إن الفترة القادمة ستشهد أيضا الانتهاء من العملية الإنشائية الخاصة بمجمع حمام السباحة الجديد في فرع مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير أسوار النادي ومداخله؛ سواء في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.



وأضاف المدير التنفيذي أنه قد تم الانتهاء من تطوير مبنى أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر، وكذلك تطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين، ويجري حاليا الانتهاء كافة الأعمال الانشائية؛ سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعيه بمدينه نصر والشيخ زايد.



