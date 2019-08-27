النور والأمل وزيزى عادل وغالية التونسية فى مهرجان القلعة.. الخميس

فى إطار فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام مساء الخميس 29 أغسطس ثلاثة حفلات متتالية تبدأ الثامنة مساء، حيث يقدم اوركسترا النور والامل مختارات من اشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

و يليه وفى التاسعة مساء تقدم المطربة زيزى عادل وفرقتها عدد من اعمالها الخاصة منها حلم ولا علم ، متشغلش بالك ، وعد عليا ، ماتيجى ننسى ، كل اللى حلمته ، حب مش محسوب عليا ، عارف أنا جايه ليه وواحدة طيبة.

وفى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بباقة من من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى ، قضيت الى جانب مختارات من اشهر اعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى وعرفت .

وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.

وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.

وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.

مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.