1.1 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم

وبلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة اليوم نحو 279.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 170 شركة





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بنحو 2.5 مليار جنيه بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات قيمتها 1.4 مليار جنيه ، وعن سوق خارج المقصورة فقد سجل تداولات قيمتها 49.79 مليون جنيه .





من جانبه ، سجلت تعاملات المصريين نسبة 45.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.55%، والعرب على 7.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.70%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 161.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالى.



