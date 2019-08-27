علي الحجار وغالية على مسرح سيد درويش ومروة ناجى فى دمنهور ضمن المهرجان الصيفي للأوبرا

تتوالى فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث يقدم النجم على الحجار حفلاً فى الثامنة مساء الخميس 29 أغسطس يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها غوايش ، زى الهوا ، مسالة مبدا ، عارفة ، على قد ما حبينا ، فى قلب الليل ، الليل واخره ، تجيش نعيش ، المال والبنون ، الزين والزينة وغيرها .

وفى اليوم التالى الجمعة 30 أغسطس تشدو المطربة التونسية غالية بن على فى الثامنة مساء بمختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية منها يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى ، الى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى وقضيت .

كما تقدم المطربة مروة ناجى حفلاً فى الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس على مسرح أوبرا دمنهور يتضمن باقة من مؤلفات الموسيقى العربية منها القديمة والمعاصرة منها اما براوة ، ال جانى بعد يومين ، برضاك ، حرمت احبك ، سهر الليالى ، الف ليلة وليلة التوبة الى جانب عدد من اعمالها الخاصة .

كانت دار الأوبرا قد أطلقت حفلات المهرجان الصيفى بالإسكندرية على مسرح سيد درويش والتى بدأت الجمعة 16 أغسطس الجاري بأولى الحفلات بحضور مسئولى وزارة الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية.

وبدأ المهرجان بحفل فرقة بغدادى باند ، والسبت 17 أغسطس الفنانة مى فاروق والفرقة الموسيقية قيادة د. مصطفى حلمى، والأحد 18 اغسطس الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها.

و الخميس 22 أغسطس فرقة كايرو ستبس، الجمعة 23 أغسطس الفنانة مروة ناجى والفرقة الموسيقية قيادة د. علاء ياسين، الخميس 29 اغسطس ، الفنان على الحجار و فرقته، الجمعة 30 اغسطس، الفنانة غالية بن على وفرقتها، السبت 31 اغسطس، الفنان محمد محسن وفرقته.

ويغنى الفنان خالد سليم الأحد 1 سبتمبر المقبل وفرقته، والجمعة 6 سبتمبر الفنان مدحت صالح وفرقة عمرو سليم الموسيقية.