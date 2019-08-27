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"الأجانب" يستحوذون علي 46.5% من التعاملات بالبورصة اليوم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:49 م
الأجانب يستحوذون علي 46.5% من التعاملات بالبورصة اليوم
تعاملات الأجانب
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نيفين سمير
 
 
إستحوذ المصريين اليوم الثلاثاء ، علي نسبة 45.65% من إجمالى التعاملات، بينما إستحوذ الأجانب على نسبة 46.55%، والعرب على 7.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.70%.


ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 161.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالى.

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