بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأربعاء

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، وتضمن البيان التالي:





طقس الأربعاء يشهد حالة من الاعتدال على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تشهد بلاد جنوب الصعيد حرارة شديدة، ويكون الطقس في الليل معتدل ولطيف,





ووفقا لبيان الأرصاد أكدت أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.





وعن الرياح، فأعلنت الأرصاد الجوية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فهى كالتالى:





القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة.





الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.





مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.





سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.





قنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.





أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.



