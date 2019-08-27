بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأربعاء
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:30 م
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أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، وتضمن البيان التالي:
طقس الأربعاء يشهد حالة من الاعتدال على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تشهد بلاد جنوب الصعيد حرارة شديدة، ويكون الطقس في الليل معتدل ولطيف,
ووفقا لبيان الأرصاد أكدت أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
وعن الرياح، فأعلنت الأرصاد الجوية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فهى كالتالى:
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة.
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.
مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.
سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.
قنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.
أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم إن العظمى تصل إلى 36 على القاهرة، ويسود طقس الوجه البحري رطوبة وحرارة، كما يشهد طقس لصعيد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وفي الليل يكون الطقس لطيفا.
وقالت الأرصاد إن السحب المنخفضة تظهر على السواحل الشمالية، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الثلاثاء الموافق 27/8/2019، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث جاء فى بيان الهيئة للنشرة الجوية عن يوم الثلاثاء أن طقس الغد حار رطب نهاراً على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على الجنوب نهاراً، بينما يكون الطقس لطيف ليلاً.
وأفاد بيان الهيئة بأنه تقل الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد وتظهر سحب منخفضة شمالاً.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على العديد من المناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتسود الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة الثلاثاء في جميع محافظات مصر:
القاهرة:
- الصغرى 27.
- العظمى 36.
الاسكندرية:
- الصغرى 23.
- العظمى 32.
السويس:
- الصغرى 25.
- العظمى 36.
الزقازيق:
- الصغرى 25.
- العظمى 37.
بورسعيد:
- الصغرى 26.
- العظمى 37.
شرم الشيخ:
- الصغرى 30.
- العظمى 39.
الفيوم:
- الصغرى 25.
- العظمى 37.
بني سويف:
- الصغرى 24.
- العظمى 37.
أسوان:
- الصغرى 28.
- العظمى 42.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب احساسنا بحرارة الجو هذه الفترة من العام، قائلا "إن هدوء سرعات الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد احساسنا بحرارة الجو"،
وقال مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تشهد أعلى من المعدل الطبيعي لها بمعدل في هذا التوقيت من العام.
وفي تصريحات صحفية، أكد شاهين أن اتجاه الهواء شمالي شرقي يزيد نسب الرطوبة ويساعد على تكون الشبورة المائية بكثافة على الوجه البحرى ومدن القناة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي هذا الأسبوع، وسترتفع رجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع حوالي درجة أو درجتين والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة مئوية.
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