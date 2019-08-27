مصطفى جعفر يكشف عن كواليس ضربه لأحمد داوود فى "ولاد رزق 2" (صور)

أعرب الفنان مصطفى جعفر، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها حول دوره "راجا" فى فيلم "ولاد رزق 2"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا ولاقى صدى ايجابيا واسعا فى دور العرض.

وكشف جعفر أن ما تلقاه من تدريبات على لعبة الـ “Combat Fighting” فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لعبة الملاكمة التى يمارسها كانا لهما الفضل فى إتقان مشاهد الضرب التى قدمها من خلال شخصية " راجا" فى أحداث " ولاد رزق 2".

وقال جعفر: جمعتنى مشاهد ضرب بالفنان أحمد داوود الذى جسد شخصية عاطف ضمن أحداث الفيلم، ورغم ما شاهدة الجمهور من مشاهد ضرب عنيفة بعدد من اللكمات فى وجه " عاطف، إلا أننى لم ألمسه لمسة واحدة، ويعود الفضل فى ذلك إلى ما اكتسبته من خبرات فى لعبة الـ “Combat Fighting”، إضافة إلى براعة مدير التصوير مازن المتجول الذى حرص على اختيار زوايا تبرز اللكمات وكأنها حقيقية جدا، بالإضافة الى توظيف المشاهد بشكل بارع أبدع فيها المخرج طارق العريان، فضلا عن أداء الفنان أحمد داوود المتميز حيث استطاع أن يخرج بتعبيرات وايماءات بوجهه صادقة جدا وكأنه يتلقى الضربات بالفعل!.

وتابع جعفر: حتى مشهد خنق " عاطف" بالكيس ضمن سياق الأحداث، قمنا بتكراره عدة مرات حتى خرج بهذا الشكل، واذكر أننى قلت لداوود التقط انفاسك بهدوء أثناء وضع الكيس على رأسك، وأثناء قيامى بخنقه بالكيس ارتعد واهتز الكرسي من تحته فى مشهد يبدو واقعيا جدا.

يذكر أن الفنان مصطفى جعفر استطاع من خلال شخصية راجا فى فيلم " ولاد رزق 2" تغيير جلده تماما عما قدمه من قبل سواء فى مسلسل "أسيا" فى دور ضابط الشرطة، أو مسلسل " الصعلوك" فى دور العدوي، أو شخصيته فى فيلم " بلاك جولد" بأمريكا، لتكون شخصية راجا نقطة تحول جديدة فى تاريخه الفني.

يشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت مليونا و491 ألف جنيه أول أمس في دور العرض، حسب ما أصدرت شركة دولار للإنتاج السينمائي في بيان عنها.