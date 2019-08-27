بورصة السعودية تربح 27.6 نقاط بختام جلسة منتصف الأسبوع
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:42 م
نيفين سمير
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 27.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8285.54 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 754.2 مليون سهم بقيمة 28 مليار ريال، وارتفعت أسهم 58 شركة، فيما تراجعت 124 شركة.
وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 4.79%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%.
وجاء سهم "سدافكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.80%، ثم رعاية بنسبة 6%، ثم كيان السعودية بنسبة 5.83%، فيما تصدر سهم "أميانتيت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.58% ثم مجموعة السريع بنسبة 4.56%، ثم ساب بنسبة 3.93%
Advertisements
- بورصة السعودية تربح 41.5 نقطة بختام جلسة الأحد
- بورصة السعودية تنهي تعاملات اليوم بارتفاع 0.26%
- المؤشر السعودي يصعد 0.11% بختام جلسة اليوم
- بورصة السعودية تخسر 45.7 نقاط بختام جلسة أول الأسبوع
- ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء
- مؤشر بورصة "السعودية" يربح 37.2 نقطة بختام جلسة اليوم
- بورصة السعودية تتزين بالأخضر في ختام جلسة اليوم
- مؤشر بورصة السعودية يصعد 0.52% بختام جلسة الأحد
- الأسهم السعودية تتراجع بختام التعاملات
- تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات