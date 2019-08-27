مفاجأة مدوية.. القاطرة الجزائرية يقترب من خلافة أزارو في الأهلي

تلقى مسئولو النادي الأهلي العديد من الترشيحات خلال الفترة الأخيرة، بشأن المهاجم الجديد لخلافة المغربي وليد أزارو، خلال الصيف الجاري، وذلك عن طريق السير الذاتية التي قدمها وكلاء اللاعبين إلى إدارة الكرة بالقلعة الحمراء.





وضمت القائمة عدد كبير من اللاعبين الإفارقة المميزين، وذلك من أجل دراستها من قبل إدارة الكرة بالقلعة الحمراء والرد حول إمكانية ضم أحدهما من عدمه وذلك خلال الفترة الجارية حيث استقر الأهلي على ضم مهاجم جديد لصفوف الفريق في الفترة الحالية.









وجاء على رأس المعروضين من الأجانب على مسئولى الأهلي الثنائى الجزائرى زكريا نعيجي مهاجم فريق بارادو وهداف الدورى الجزائرى وهو ما سيتم حسمه فى الفترة الجارية سواء بالتفاوض الرسمى لضم الهداف الجزائرى من عدمه خاصة فى ظل اقتراب المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ودخوله في أزمة قوية مع جماهير الأهلي.









الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو ويترقب العرض الفرنسي





كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن موقف العروض الراغبة في الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال الانتقالات الجارية.



وقال مصدر في لجنة التعاقدات بالنادي، إن أزارو حتى هذه اللحظة لم يتلق أي عروض رسمية للحصول على خدماته ولكنها شفوية.



وأضاف المصدر: "ننتظر تجديد العرض الفرنسي للتعاقد مع اللاعب ولكن مع رفع قيمته المادية".



وتابع: "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، بعدما طالب بذلك ورغبته في حوض تجربة جديدة، بعدما تعرض للهجوم اللاذع من قبل الجماهير بالمباريات الماضية".



وأكمل: "الأهلي لن يتنازل عن اللاعب إلا إذا تلقى عرضا يصل قيمته المادية إلى مليون دولار و700 ألف، حتى يتم مناقشة العرض".



واختتم: "هناك عدد من المهاجمين الأفارفة التي يتم المفاضلة بينهم، للتعاقد مع أحداهما بالساعات المقبلة، وعلى رأسهم مهاجمين كونغولين، وآخر من جنوب إفريقي والأخير نيجيري، على أن يتم حسم الأمور قبل غلق باب القيد الصيفي"





-خاض وليد أزارو 85 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، منذ انتقاله للفريق الأحمر عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

-أول مباراة لـ"أزارو" بقميص الأهلي كانت ضد فريق الفيصلي الأردني في 22 يوليو لعام 2017 في افتتاح مباريات دور المجموعات للبطولة العربية، وخسرها المارد الأحمر 1-0.

-لعب وليد أزارو 53 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بواقع (4274 دقيقة لعب)، ونجح في إحراز 24 هدفًا، وصنع 9 أهداف أخري، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

-حصل المهاجم المغربي على لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2017-2018 برصيد 18 هدفًا.

-ويعتبر وليد أزارو أكثر مهاجم أجنبي يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الممتاز، متفوقًا على الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق، وجون أوتاكا مهاجم الإسماعيلي وسجل كل منهما 17 هدفًا.

-شارك "أزارو" في 23 مباراة مع الأهلي في بطولات إفريقيا، بواقع (1733 دقيقة لعب)، نجح في تسجيل 13 هدفًا، وساهم في صناعة 7 أهداف.

-كما خاض المغربي وليد أزارو مباراتين مع الأهلي في كأس مصر وسجل هدف وحيد، ولعب مباراة وحيدة في بطولة السوبر المصري وسجل هدف أيضًا.

-لعب "أزارو" 6 مباريات في البطولة العربية للأندية، وسجل هدف فقط.

-حصل وليد أزارو على 3 بطولات مع النادي الأهلي، لقب الدوري الممتاز موسمي 2017/2018، 2018/2019، كما حصل معه على كأس السوبر المصري 2017/2018.

-آخر مباراة لـ"أزارو" بقميص الأهلي كانت أمام فريق إطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح في إحراز هدفين وقاد فريقه للفوز برباعية نظيفة.



