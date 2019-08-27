سهم "إعمار" يقود بورصة "دبي "للصعود 0.81% بختام التعاملات
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:39 م
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحاً 22.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.29 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم العقارات على رأسها سهم شركة إعمار.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 162.4 مليون سهم محققة ما قيمته 262.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3320 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 5 أسهم، واستقرت 8 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.89%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.06%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.43%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.54%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.92%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.89%.
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