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عاجل.. إحالة عمرو أديب للتحقيق

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:36 م
عاجل.. إحالة عمرو أديب للتحقيق
الإعلامي عمرو أديب
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ميسون أبو الحسن
 
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة الشكوى التي تقدم بها أحد الصيادلة ضد الإعلامي عمرو أديب للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.


وكان أحد الصيادلة قد تقدم بشكوى ضد عمرو أديب يتهمه فيها بإهانة الدواء المصري، وأنه تسبب في إحباط المرضى بتحدثه عن بعض الادويه وهو ليس طبيب مما اصاب مرضى التامين الصحى بالهلع والغزع بسبب الاكاذيب التى تحدث بها واضاف ان اديب تعمد تعميم بعض الاخطاء التى قد تحدث فى حالات فرديه محدده مما تسبب فى قلق للمرضى وخالف بذلك القانون والمعايير الاعلاميه 

واكد الشاكى انه تقدم بشكوى ايضا للنائب العام ضد عمر اديب 

وعلمت الاخبار المسائى ان لجنه الشكاوى برئاسه جمال شوق وعضويه صالح الصالحى ومجدى لاشين قد حددت يوم الثلاثاء القادم للتحقيق فى الشكوى المقدمه
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