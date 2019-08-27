دراما جديدة عن عادات وتقاليد الشعب المصري لـ"فريق الأحلام" (صور)

انتهى المخرج محمد فتحي من تصوير حلقة (بوهيجي البورصة) وجاري عمل المونتاج لها.

حلقة (بوهيجي البورصة) من ضمن سلسلة حلقات سيت كوم كوميدي لــ (فريق الأحلام) في إطار دراما كوميدية إجتماعية ساخرة تحكي وتروي عن المشاكل والقضايا والسلبيات التي تواجه المجتمع .

وأوضح أحمد عبد الصبور أحد مؤسسي فريق الأحلام قائلًا إن "فريق الأحلام" يحاول أن يصنع دراما تلفزيونية جديدة ومختلفة تعبر عن المشاكل والسلبيات التي يمر بها المواطن المصري، ولكن في إطار كوميدي ساخر معبر عن واقعنا الحالي، وبالطبع جميعنا يعلم إن الدراما التلفزيونية تنعكس على سلوكيات المجتمع ولها تأثير كبير وواضح على الأسرة والمجتمعات العربية، من خلال ما تناقشه من قضايا ولكننا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن السلبيات التي تتضمنها بعض الأعمال لا تعبر عن المجتمع ولا يجب أن نقول عنها واقع يجب تناوله".

وأضاف: "يتضح في السنوات الأخيرة تأثير الدراما التلفزيونية على سلوكيات أفراد المجتمع من بلطجة وعنف وشغب وانتشار المخدرات وتحرش ، علاوة على انهيار وتفكك الأسرة من ارتفاع نسب الطلاق وانتشار أفكار الخيانة الزوجية ، كل هذا وذاك إضافة إلى ما تروج له من قيم وسلوكيات دخيلة على المجتمع ، فقد جعلت الأزواج ساخطين على حياتهم وناقمين من زوجاتهم ؛ مما ضاعف من معدلات الطلاق التي كان سببها الأول ما تقدّمه الدراما التلفزيونية على كل الفضائيات من صور ونماذج غير واقعية لتلك الحياة الخيالية ، لذلك قمنا جاهدين في فريق الأحلام محاولين أن نقدم دراما تحاكي الواقع في شكل كوميديا إجتماعية تتناسب مع كل أفراد الأسرة وتلاؤم عاداتنا وتقاليدنا الشرقية".

" بوهيجي البورصة " بطولة كلاً من :أحمد عبد الصبور ، رفيق فهمي ، أميرة الحداد ، جيجي فاروق ، محمد فتحي ، محمود عز ، محمد نصر ، عمرو خليل ، محمد فاروق ، كريم الشربيني ، مصطفى سيد ، باسل علي ، والطفل الموهوب عز الدين محمود .

" بوهيجي البورصة " من تأليف إسلام شاهين، ومن إخراج محمد فتحي، وسيناريو وحوار عمرو خليل، ومساعد المخرج عصام سيف، ومدير التصوير شادي صبرة، وإدارة إنتاج ضياء محمد، ومدير مواقع التصوير ( لوكيشنات ) إسماعيل عزب، وإدارة عامة لــ ( فريق الأحلام ) أحمد عبد الصبور ومحمود عز.