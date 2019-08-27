تباين بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:34 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحا 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5938.32 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6527 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% رابحاً 11.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4782.31 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 164.4 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون دينار كويتى عبر 6015 صفقة.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، فقطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "الشركة أصول للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.29%، تليه شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.76%، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 6.24%، فيما تصدر سهم " شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.63% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.86%، ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 7.09%"
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