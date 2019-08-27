غرامة 10 جنيهات.. المصرية للاتصالات تمهل العملاء فرصة أخيرة لدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل انقطاع الخدمة في سبتمبر 2019

بعد انتهاء المدة المحددة لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 ، فرضت شركة المصرية للاتصالات غرامة 10 جنيهات على العملاء المتأخرين في سداد فاتورة التليفون الأرضي ، وأيضا تحويل التليفون المنزلي إلى استقبال فقط، وأمهلت الشركة العملاء حتى يوم 14 من شهر سبتمبر 2019 حتى يتم تسديد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019.





كما حصّلت شركة المصرية للاتصالات WE منذ الشهر الماضي، فاتورة التليفون الأرضي ، الربع سنوية، لشهر يوليو 2019، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg.

كما تتيح المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضي وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمى للشركة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019





وفيما يلي نقدم لكم أسهل طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات ضمن خدماتها لعملائها، وجاءت الخطوات كما يلي:

اضغط هنا . 1 - الدخول على موقع للشركة المصرية للاتصالات الرسمي من

2- استكمال البيانات المطلوبة، وهي: كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي.







طرق آخرى لدفع فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2019





الدفع عن طريق الفيزا

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 من خلال موقع المصرية للاتصالات، وذلك عن طريق الفيزا ويسمح لك الموقع الإلكتروني بالدفع إلكترونيًا عن طريق إدخال بطاقة الدفع أو التأشيرة الإلكترونية الخاصة بك، ويقوم الموقع بخصم فاتورة التليفون الأرضي وتجديدها.





الدفع عن طريق الفرع

يمكنك أيضًا دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات، أو التبادلات بالقرب من مكان إقامتك، والانتقال إلى الفرع والحصول على عدد للإنتظار داخل الفرع ثم الذهاب إلى الموظف ومنحه رقم الهاتف المنزلي ودفع فاتورة التليفون الأرضي .





فوري وآمان

لقد أدخلت العديد من الشركات طرق دفع جديدة مثل فوري وآمان ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عند أقرب متجر أو كشك مزود بجهاز دفع إلكتروني ودفع فواتير الخطوط الأرضية وغيرها من الفواتير.





فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط اضغط هنا. كما يمكنك الآن معرفة عنلشهر يوليو 2019 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط









طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019





اتبع هذه الخطوات التالية، للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 بكل سهولة ويسر:-





اضغط هنا. ادخل على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات





اختار كود المحافظة التي يتبعها التليفون.





ادخل رقم التليفون الخاص بك في المكان المخصص له.





اضغط على أيقونة "أظهر الفواتير".





فاتورة التليفون الأرضي من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في مصر، وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي كل مرة عبر الإنترنت عن طريق موقع المصرية للاتصالات التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية سواء الأرضي أو المحمول وتقديم العروض والتعرف على الباقات المتاحة.



