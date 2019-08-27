تسمية وزير الثقافة التشيكي الجديد يحسم الأزمة السياسية

نظم عدد من المواطنين فى دولة التشيك مظاهرة احتجاجية، اعتراضا على استمرار رئيس البلاد ورئيس الحكومة، مطالبين باستقالتهم من منصبهما.

ورفع المتظاهرون، علم الاتحاد الأوروبي أثناء مشاركتهم في مسيرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس والرئيس ميلوس زيمان ، في الذكرى 51 للغزو السوفيتي السابق لتشيكوسلوفاكيا السابقة ، في براغ ، جمهورية التشيك.

ازداد الصراع بين الشركاء في الائتلاف الحكومي بجمهورية التشيك بشاعة اليوم السبت ، حيث طلب رئيس الوزراء أندريه بابيس من الحزب الديموقراطي الاجتماعي، التوقف عن المراوغة.

وقال الملياردير بابيس زعيم ومؤسس حزب "أنو" الشعبوي خلال مقابلة مع محطة تليفزيون "بريما": "إذا كنت لا تريد البقاء في الحكومة بعد الآن ، فعليك أن تقول ذلك بوضوح".

ورد رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، يان هامسيك، على الإنذار بقوله إن حزبه يريد البقاء في الحكومة - طالما بقي الالتزام باتفاقية الائتلاف.

ولايزال الخلاف يتمحور حول وزارة الثقافة حيث يقول الحزب الديمقراطي الاجتماعي إنه ينبغي تسمية مرشحها ، ميكال سماردا لمنصب الوزير.

ووفقًا لاتفاقية الائتلاف، تؤول هذه الوزارة رسميًا إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومع ذلك ، فقد رفض الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، تسمية سماردا كمرشح للمنصب ، وهو الأمر الذي يراه البعض تجاوزا من قبل الرئيس.

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية إغلاق سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب تردي الوضع الأمني.

وأشارت بوابة" أفريقيا الاخبارية" الليبية التي أوردت النبأ، إلى أن السفارة نقلت عملها فعليًا إلى تونس منذ أبريل 2015، وأبقت على "عمل جزئي" من طرابلس، وقالت إن السفارة التشيكية في تونس سوف تتولى القيام بمهام سفارة براغ فى طرابلس.

تتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من العائلات، بحسب بوابة الوسط.



