طريقة تحضير مربى التين
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:26 م
Advertisements
مقادير مربى التين
- تين : 2 كيلو (متوسط الاستواء ليس طري أو صلب)
- سكر : 2 كيلو
- القرنفل : 20 حبة
- عصير الليمون : 2 حبة
طريقة تحضير مربى التين
1. اغسلي التين جيداً وصفيه من الماء وقطعي الحبات إلى أنصاف.
2. في وعاء صُفي حبات التين مع السكر، فضعي طبقة من السكر ثم طبقة علوية من التين، وهكذا حتى نفاذ الكمية، لمدة 3 ساعات حتى تخرج كمية الماء الموجودة فيه.
3. في قدر، وعلى نار هادئة ضعي التين مع السكر وقلبيه قليلاً حتى تتأكدي من ذوبان السكر واتركيه.
4. صبي عصير الليمون مع إضافة حبات القرنفل واتركيه لغاية ما يستوي ويتسبك المربى.
5. يحتاج ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يستوي المربى، اتركيه بعد الاستواء حتى يبرد، ثم احفظيه في أوعية الحفظ.
تحتوى فاكهة التين على العديد من المعادن والفيتامينات المتنوعة، والتى تعمل على علاج الكثير من الأمراض وتقى من الإصابة ببعضها، ومنها (فيتامين أ وب، مواد مضادة للأكسدة ، أحماض دهنية أوميجا 3).
- يقضى على حصوات المرارة عن طريق وضع التين فى كوب ماء وتناوله يوميا.
- يحتوى التين على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذى يساعد على تقليل الأنسولين فى الدم وبذلك فهو يساعد مرضى السكر.
- يساعد على تقوية العظام نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم.
- يساعد على إنقاص الوزن.
- يعالج التهاب الحلق عن طريق خلطه مع العسل.
- يخفف من اضطرابات المعدة والإمساك.
- يحتوى التين على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تخليص الجسم من السموم.
- تطبيق التين المهروس على البشرة يعمل على علاج حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة الناتجة عنه.
- يحمى من علامات الشيخوخة فى الوجه مثل التجاعيد والخطوط البيضاء.
- يعالج مرض الجدرى فى المراحل الأولى.
- يحافظ على نضارة وترطيب البشرة حيث يحتوى على فيتامين ب و ج ، وفسفور وبوتاسيوم ومعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والأحماض الأمينية أوميجا 3.
- تطبيق التين على الجلد يساعد فى علاج الدمامل والخراريج كما يشفى البثور والجروح.
- له دور فعال فى علاج الضعف الجنسى، عن طريق خلط التين مع كوب حليب وتناوله كل يوم فى الصباح.
- يحتوى التين على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تقوية الشعر والحفاظ عليه من التلف والتساقط.
- يحافظ على فروة الرأس من الحكة والاحمرار نظرا لاحتوائه على كمية عاليه من الكالسيوم الذى يساهم فى تشكيل الكولاجين.
- يساعد على التخلص من قشرة الشعر.
Advertisements