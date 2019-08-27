مقادير مربى التين

- تين : 2 كيلو (متوسط الاستواء ليس طري أو صلب)

- سكر : 2 كيلو

- القرنفل : 20 حبة

- عصير الليمون : 2 حبة





طريقة تحضير مربى التين

1. اغسلي التين جيداً وصفيه من الماء وقطعي الحبات إلى أنصاف.





2. في وعاء صُفي حبات التين مع السكر، فضعي طبقة من السكر ثم طبقة علوية من التين، وهكذا حتى نفاذ الكمية، لمدة 3 ساعات حتى تخرج كمية الماء الموجودة فيه.





3. في قدر، وعلى نار هادئة ضعي التين مع السكر وقلبيه قليلاً حتى تتأكدي من ذوبان السكر واتركيه.





4. صبي عصير الليمون مع إضافة حبات القرنفل واتركيه لغاية ما يستوي ويتسبك المربى.





5. يحتاج ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يستوي المربى، اتركيه بعد الاستواء حتى يبرد، ثم احفظيه في أوعية الحفظ.



