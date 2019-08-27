مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر.. ديربي و4 مطبات صعبة

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 5 مواجهات قوية خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني "الليجا" موسم 2019-2020، أبرزها لقاء "ديربي مدريد" ضد جاره اللدود أتليتكو مدريد والمقرر له 28 سبتمبر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني بالموسم الحالي برصيد 4 نقاط، حيث استهل مشواره في المسابقة المحلية بالفوز على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3 – 1، سجل الأهداف (توني كروس – لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما)، بينما تعادل في مباراة الجولة الثانية ضد فريق بلد الوليد بهدف لمثله سجله (كريم بنزيما).

يتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة هدافي ريال مدريد بالموسم الحالي حتي الآن، برصيد هدفين.

ويسعي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي "زين الدين زيدان" لتقديم موسم استثنائي بالدوري الاسباني، وتحقيق نتائج جيدة، والمنافسة على لقب البطولة المحلية بعد التدعيمات القوية التي أجراها خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتعويض إخفاق الموسم الماضي واحتلال الفريق المركز الثالث في الليجا برصيد 68 نقطة وبفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة.

مواعيد مباريات ريال مدريد في سبتمبر

- ريال مدريد VS فياريال

يبدأ ريال مدريد مبارياته في شهر "سبتمبر" بمواجهة خارج ملعبه ضد فريق فياريال صاحب المركز الـ13 برصيد (نقطة وحيدة)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر على ملعب "لا سيراميكا" معقل الأخير.

- ريال مدريد VS ليفانتي

يلتقي ريال مدريد مع نظيره ليفانتي صاحب المركز العاشر برصيد (3 نقاط)، في تمام الواحدة ظهرًا يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، وهي مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للفريق المدريدي نظرًا للفوارق التاريخية والفنية بين الفريقين.

- ريال مدريد VS إشبيلية

سيكون فريق ريال مدريد على موعد مع مواجهة قوية ضد فريق إشبيلية "متصدر" ترتيب الدوري الاسباني حاليًا برصيد 6 نقاط، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل النادي الأندلسي.

- ريال مدريد VS أوساسونا

يعود نادي ريال مدريد لملعبه "سانتياجو بيرنابيو" مجددًا لمواجهة فريق أوساسونا صاحب المركز الثامن برصيد (4 نقاط)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر .

- ريال مدريد VS أتلتيكو مدريد

يختتم ريال مدريد مبارياته خلال شهر سبتمبر بمواجهة نارية ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد في "ديربي مدريد"، وذلك في تمام التاسعة مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل النادي الملكي.

أهداف ريال مدريد من مواجهات سبتمبر

- اقتناص صدارة الليجا

يستهدف فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان لتحقيق الإنتصارات في مباريات الخمسة خلال شهر "سبتمبر" من أجل الوصول لصدارة ترتيب الدوري الاسباني، أو علي الأقل حصد أكبر عدد من النقاط من هذه المواجهات القوية للمنافسة على صدارة البطولة مبكرًا.

- حسم ديربي مدريد

يسعي ريال مدريد لتحقيق الانتصار علي غريمه أتليتكو مدريد في لقاء "الديربي" الذي يجمع الفريقين يوم السبت الموافق 28 سبتمبر على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي، حيث يعتبر جماهير كلا الفريقين هذا المواجهة بمثابة بطولة خاصة يرغب كلاهما في الفوز بها، خاصة وأنها ستكون أول المواجهات القوية للريال بالموسم الجديد.

ريال مدريد يقاتل على نيمار

يبدو أن الأمور تتعقد يوما بعد يوم في مسألة تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا أو كما يحب أن يطلق عليه البعض نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بسبب مطالب نادي العاصمة الفرنسية المبالغ فيها حيث يطلب أكثر من المبلغ الذي تم دفعه فيه قبل عامين والذي قدر حينها بمبلغ 222 مليون يورو.

نيمار إلى أين؟

نيمار إلى أين ؟ هذا السؤال يتم طرحه منذ نهاية الموسم الماضي ففي كل دقيقة أكثر من خبر عن نيمار إلى أين سيذهب هل يعود إلى برشلونة فريقه السابق والذي قدم فيه مرحلة رائعة للغاية ويحاول أن يعود من جديد لمزاملة أصدقائه المميزين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز عليكم أن تدققوا في مصير لاعب ترك كل هذا الجمال من أجل الأموال.

برشلونة لا يتحدث وباريس يصمت واللاعب يتحرك

البداية كانت من نيمار صحيح أنه لم يصرح علنا أنه يريد العودة لبرشلونة لكنه تعرض لإصابة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا ، ويغيب عن البطولة التي استضافتها بلاده وفازت بها في النهاية بدونه ليبرهن اللاعبون أنهم على مستوى عال وأنهم يمكنهم الفوز بدون نيمار وهو النجم الأول في البرازيل بالوقت الحالي ورغم ذلك حققوا اللقب الغائب عن بلاد السامبا منذ 2007 بعد الفوز في النهائي على منتخب بيرو في مباراة كانت حافلة بالندية والإثارة من المنتخبين الكبيرين.

انتهت البطولة وعاد نجوم أمريكا الجنوبية إلى أنديتهم للالتحاق بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد والتحديات التي تنتظرهم لكن الحكاية لم تنته بل بدأت عندما أخبر نيمار بعض من زملائه وتسربت في وسائل الإعلام أنه لا يريد العودة إلى التدريبات وبالفعل لم يعد في الوقت المحدد.

بداية الشرخ بين نيمار وباريس سان جيرمان

الجميع يشعر بالغضب من الخسارة أمام رين في نهائي كأس فرنسا، الجميع يصعد في باريس لاستلام ميداليات المركز الثاني مشجع من جماهير رين يقوم بتعنيف نيمار لكن الأخير لم يكن يتمتع بالهدوء الذي عاهدناه على النجوم الكبار وقام بالاشتباك مع المشجع ليتم فرض عقوبات على اللاعب وإيقافه، زاد نيمار الطين بلة عندما رفض الحضور في الموعد الذي حدده فريقه للعودة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

باريس سان جيرمان ومجلس إدارته برئاسة القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو استشاطوا غضبا من اللاعب وأصدر النادي بيانا يعلن فيه تمرد لاعبه الأمر الذي زاد من الوضع سوءا بين اللاعب وناديه، لكن اللاعب عاد بعدها للتدريبات، بدا للجميع أن النادي سيعاقبه على فعلته وهو ما ظهر واضحا في الفترة الماضية، فمنذ قدومه من العطلة وهو لم يلمس الكرة ولم يلعب في أي مباراة سواء ودية أو رسمية للفريق الباريسي، حيث صرح المدرب الألماني لباريس، توماس توخيل أن نيمار سليم 100 % لكنه لن يكون ضمن قائمة الفريق حتة تتم حل جميع أزماته ومشاكله مع النادي.

التقارير الصحفية في فرنسا وإسبانيا أشارت إلى أن برشلونة يرغب بالفعل في ضم نيمار لكنه لا يريد المجازفة والذهاب إلى إدارة باريس والتي تعلم جيدا أنهم سيفرضون عليهم شروطهم وسيطلبون أموالا ضخمة لن يستطيع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا أن يدفعها في الوقت الحالي بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو، لكن ليوناردو قام بالاجتماع بنيمار والأخير أبلغه أنه يريد الرحيل وبدأت مرحلة جديدة في حياة البرازيلي.

إيريك أبيدال مدير التعاقدات بنادي برشلونة، ذهب إلى باريس والتقطته العدسات وهو في طريقه إلى إدارة الباريسيين من أجل التفاوض لكن لم يصل الناديان إلى أي حل يرضي جميع الأطراف، فالبارسا لا يريد دفع الأموال ويرغب في إدخال لاعب أو لاعبين في الصفقة والخليفي يرفض ويطلب الأموال فقط، وحتى هذه اللحظة لا يعرف أي شخص في باريس أو برشلونة إلى أين سيذهب نيمار؟!