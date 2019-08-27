الأولى من نوعها.. شركة طيران روسية ترفع دعوى قضائية ضد "بوينج"

رفعت شركة روسية تعمل في مجال تأجير الطائرات (ليزينج) دعوى قضائية ضد مصنع الطائرات الأمريكي "بوينج" تطالبه بإلغاء طلبية شراء طائرات " ماكس 737 " المثيرة للجدل، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" فإن الشركة الروسية "آفيا كابيتال سيرفيس" أصبحت بذلك أول شركة ترفع قضية لإلغاء طلبية طائرات "ماكس 737"، في أحدث التداعيات على "بوينغ" بعد تسبب "ماكس 737" بكارثتين جويتين في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشركة الروسية، التي تدخل في مجموعة "روستيخ" الحكومية، رفعت الدعوى القضائية ضد "بوينغ" في شيكاغو.

وإضافة لإلغاء الطلبية تطالب "آفيا كابيتال سيرفيس" شركة "بوينج" بدفع 115 مليون دولار لها، التي هي عبارة عن دفعة مقدمة سددتها الشركة الروسية وغرامات تأخير توريد طائرات "ماكس 737" وتعويضات عن إلغاء الطلبية.

وتسعى "آفيا كابيتال سيرفيس" لإلغاء الطلبية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، وذلك بعدما أسفرت حادثتين قاتلتين وقعتا مع طراز "ماكس 737" في وقت سابق عن مقتل 346 شخصا، وبسبب إخفائها عيوبا في هذا الطراز.

وانعكس تأثير الحادثتين بشكل كارثي على مصنع الطائرات الأمريكي، إذ حظرت دول عالمية تحليق هذا الطراز، إضافة إلى تعليق تسليم طائرات "ماكس 737" الجديدة.

سلمت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" أولى طائرات الجيل الجديد من الطراز "بوينج 787-10 دريملاينر" إلى شركة الطيران الفيتنامية "فيتنام أيرلاينز" كجزء من صفقة تضم ثماني طائرات من هذا الطراز ستحصل عليها الشركة الفيتنامية من خلال عقد تأجير مع شركة "أير ليز كورب".

وذكرت شركة الطيران الفيتنامية أن الطائرة "787-10 دريملاينر" التي تقول "بوينج" إنها الأقل استهلاكًا للوقود في فئة الطائرات ذات الممرين ستساعد في توفير خدمة مميزة لعملاء الشركة على خط "هانوي – هو شي منه" الداخلي وكذلك على عدد من الخطوط الدولية.

يذكر أن "فيتنام أيرلاينز" تستخدم بالفعل أسطول من طائرات "بوينج 787-9". ويتم تجهيز الطائرات الجديدة التي تضم 367 مقعدًا منها 24 مقعد لدرجة رجال الأعمال و343 مقعد للدرجة الاقتصادية. كما تتيح الطائرات "بوينج 787-10" لشركة الطيران الفيتنامية تسيير رحلات إلى أوروبا وإفريقيا ودول أوقيانوس.

يذكر أن "فيتنام أيرلاينز" هي عضو في تحالف شركات الطيران "سكاي تيم" وشركة طيران رئيسية في جنوب شرق آسيا وتدير 95 خط طيران منها 22 خط محلي و29 خط دولي وتقوم بتسيير حوالي 400 رحلة طيران يوميا.

يذكر أن شركة الطيران الفيتنامية الجديدة "بامبو أيروايز" أكدت طلبيتها لشراء 10 طائرات طراز "787 – 9 دريملاينر" في فبراير الماضي بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار وفقا للأسعار الرسمية.

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أنها أرجأت تشغيل نسخة فائقة المدى من طائرتها المرتقبة 777إكس عريضة البدن حيث ما زالت تتعامل مع تداعيات أزمة طائرات 737 ماكس إضافة إلى مشكلات تتعلق بمحرك الطائرة 777إكس.

يأتي التأجيل مع دخول منع طائرات 737 ماكس من التحليق شهره السادس في أغسطس إضافة إلى مشكلات تتعلق بالمحرك في طائرات 777إكس عريضة البدن دفعت الشركة لتأجيل تشغيل أول رحلة من الفئة 777-9 حتى عام 2020.

وسيعرقل إرجاء تشغيل الفئة 777-8، الأبطأ في المبيعات والأطول في مدى الطيران، قدرة بوينج على تسليم طائرة في وقت يتفق مع خطة شركة كانتاس للطيران لتسيير رحلات مدتها 21 ساعة دون توقف بين سيدني ولندن.

وكانت شركة الطيران الأسترالية تأمل في أن تتسلم أول طائرة من هذه الفئة في عام 2022 وإطلاق أطول رحلة طيران تجاري في العالم في عام 2023.

وقال بول برجمان المتحدث باسم بوينج في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الأربعاء "راجعنا جدول برنامجنا للتطوير واحتياجات العملاء الحاليين لطائرات 777إكس وقررنا تعديل الجدول".

وأضاف أن الشركة لا تزال ملتزمة تجاه الفئة 777-8.

وأضاف "التعديل يقلل المخاطر في برنامجنا للتطوير ويكفل انتقالا أكثر سلاسة إلى الفئة 777-8. نواصل النقاش مع عملائنا الحاليين والمحتملين بشأن كيفية تلبية احتياجات أساطيلهم بما في ذلك عميلتنا المحترمة كانتاس".

وحتى الآن تظل شركتا طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية العميلين الوحيدين للفئة 777-8 من طائرات بوينج حيث طلبت الشركتان شراء 35 طائرة وعشر طائرات على الترتيب.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز في يونيو أن طيران الإمارات تعيد التفاوض بشأن طلبياتها من طائرات 777إكس.

ولم ترد طيران الإمارات ولا الخطوط الجوية القطرية على طلبات للتعقيب على إرجاء تشغيل الفئة 777-8 من طائرات بوينج.