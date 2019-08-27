بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف بوزن 59 كيلو

توجت الرباعة المصرية بسمة إبراهيم بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال، لتضيفها إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وحققت الرباعة المصرية فضية الخطف في وزن ٥٩ كجم للسيدات، بعدما رفعت ثقلا بوزن ٨٨ كجم في هذه المنافسة.

وتوجت لاعبة نيجيريا لاوال رافياتو، بالميدالية الذهبية في هذه المنافسة بعد ضرب الرقم الإفريقي بثقل وزنه ٩٤ كجم.





حافظت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب على صدارة البطولة برصيد 116 ميدالية بينهم 37 ميدالية ذهبية و50 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.













جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 52 ميدالية بواقع 13 ذهبية و15 فضية و24 برونزية ، والجزائر للمركز الرابع برصيد 52 ميدالية بينهم 13 ذهبيه و14 فضيه و25 برونزية.









حقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف ، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون" ، الشطرنج مختلط ، وأحمد شهاب في ألعاب القوى ، وأحمد قمر وماجي عشماوي في الرماية ، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال ، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه ، وفرح أحمد جمباز وفريق الجمباز العام سيدات.









بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة تتابع مختلط ، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع ، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية ، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو ، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن وتنس طاولة زوجي رجال أحمد صالح ومحمد البيلي ، وهبة أحمد فضيتين في رفع الأثقاق ، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3 ، ومعتز مدحت ونهى هاني في السلاح ، وسارة عاصم وأحمد شوقي ورضوى سيد وعبدالله ممدوح وفريال أشرف ومنه شعبان والفرق كاتا رجال والفرق كاتا سيدات.، وجمباز فردي سيدات لفرح سيد.