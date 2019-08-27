مدرب الهلال يعيد الدوسري أمام الاتحاد

يسعى رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لإعادة سالم الدوسري لاعب الفريق إلى التشكيل الأساسي، وذلك خلال مباراة الفريق أمام فريق الاتحاد والتي ستجمع بين الفريقين اليوم ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





ولم يتعمد لوشيسكو على الدوسري بشكل أساسي في مباراة الدوري أمام فريق أبها، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاحية دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وقلب الازرق تأخره في المباراة لانتصار كبير امام جماهير وعلى ملعبه.





وكان قد شارك في الجانب الهجومي الرباعي هتان باهبري والبيروفي أندريه كاريلو، بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس ادواردو والفرنسي الهداف جوميز، ولكن سيعتمد لوشيسكو على سالم الدوسري خلال مباراة الاتحاد في آسيا رغم عدم مشاركته هذا الموسم في البداية.





وسوف يستضيف الاتحاد نظيره الهلال اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في محافظة جدة، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه تساعده في التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بينما يريد الازرق للفوز وخطف بطاقة التأهل من العميد وتحقيق اللقب المفقود عن خزائن النادي.





يذكر أن فريق الهلال قد خسر معظم البطولات في الموسم الماضي، حيث فاز النصر ببطولة الدوري السعودي بعد منافسة شرسة بين الفريقين، وخسر البطولة العربية أمام فريق النجم الساحلي، ولكنه في الجانب الآخر قدم نتائج إيجابية أمام فريق الاتحاد ببطولة الدوري السعودي أيضاً.





تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب الجوهرة المشعة حيث قمة من قمم مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أسيا بين الهلال السعودي والاتحاد السعودي في مباراة الذهاب .





وتظهر الأوراق الرابحة في كل فريق متمثلة بكل قوة في الخط الأمامي الذي يعد واحد من نقاط القوة كون اللاعبين المتواجدين في هذا المركز من بين أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية على الإطلاق وهو ما يجعل مباراة اليوم بين الاتحاد والهلال من المباريات المرتقبة والهامة في جولة حاسمة من بطولة دوري أبطال آسيا.





الاسم الأول الذي يضيء في سماء الزعيم الهلالي هو الفرنسي بافتيمبي جوميز الأسد الهلالي الكبير الذي يقدم مستويات كبيرة رفقة الزعيم ، وكان قد سجل ثلاثية مميزة في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا أمام أهلي جدة السعودي على ملعب الأخير، وهي ثلاثية بكل تأكيد كانت سبببا في تأهل الهلال إلى ربع نهائي المسابقة الآسيوية.





من الأسماء اللامعة أيضا في نادي الهلال اللاعب محمد كنو في منتصف الملعب وهو لاعب محوري يقدم الإضافة لزملائه بالإضافة إلى كارلوس إدواردو واحد من أهم اللاعبين داخل الفريق لا يقدم المساعدة لمنتصف الملعب الدفاعي فقط وإنما يقوم بدور كبير في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف بشكل كبير وهو يحمل بكل تأكيد الرقم 3 المفضل بالنسبة له.





جيوفينكو هو واحد من الأسماء التي يعول عليها المدرب زارفان في منتصف الملعب الهجومي من أجل تقديم الإضافة والدعم اللازمين لزملائه في الملعب وصاحب رؤية مميزة في وسط الملعب.





سالم الدوسري هو واحد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة حيث نرى أنه واحد ممن قدموا مستوى رائع في كأس العالم روسيا 2018، بالإضافة إلى الحارس عبد الله المعيوف واللاعب أندريه كاريلو والعديد من الأسماء الجيدة.



