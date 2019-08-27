تفاصيل جولة مندوب الأهلي في أوروبا للتعاقد مع خليفة مارتن لاسارتي





اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارًا بإقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق عقب الخسارة من فريق بيراميدز في دور الستة عشر وتوديع كأس مصر.



ويعتزم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عقد عدة جلسات مع أكثر من مدير فني أجنبي خلال جولته في أوروبا والتي بدأها بدولة ألمانيا.



ومن المقرر أن تشمل جولة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي دول ألمانيا وإسبانيا واليونان من أجل الاتفاق مع المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأحمر وتعيين خليفة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي.





ول جلسات أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ستكون مع وكيل المدرب الألماني روجر شميت من أجل مناقشته في عرض تدريب الأهلي وتحديد شروطه المالية من أجل تولي المهمة رسميًا بعد رحيل لاسارتي بالإضافة إلى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون له في مهمته الجديدة مع القلعة الحمراء في حال موافقة الألماني روجر شميت مع أمير توفيق مدير التعاقدات على بنود التعاقد بشكل رسمي قبل أخطر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.



ورصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب مبلغ 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي من الصف الأول حتى لا يكرر مجلس بيبو تجربة لاسارتي التي شهدت الخروج من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة مذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والخروج من كأس مصر على يد بيراميدز، ولم يحقق سوى بطولة الدوري الممتاز فقط مع الأهلي.



الجلسات التالية لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في أوروبا ستكون من وكلاء المدربين البرازيلي ريكاردو جوزميز وباولو أتوري من أجل الاتفاق على تدريب النادي الأحمر ووضوع الرتوش الأخيرة على بنود التعاقد والجهاز المعاون والراتب السنوي سواء لجوميز أو باولو أوتوري.





مدرب جديد يخرج من دائرة قيادة الأهلي

يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عن مدير فني جديد يتولة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال مارتن لاسارتي.

وأقالت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي من تولي تدريب الفريق الأحمر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف والخروج من بطولة كأس مصر.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالأمس إلى ألمانيا حيث سيقوم بجولة أوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني لتولي تدريب الفريق الأحمر.

وابتعد الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني عن تولي تدريب الأهلي نظرًا لارتباطه بعقد مع فريقه والذي سينتهي عقب أسبوعين.

وعلى الرغم من كشف وكيل المدرب الأوروجوياني عن وجود محادثات من جانب الأهلي للتعاقد معه إلا أنها لن تثمر عن أي جديد لارتباط المدرب بالنادي الأرجنتيني.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول في أسرع وقت، نظرًا لارتباط الفريق بمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر.





توجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى ألمانيا خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي بعد رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الكرة بالقلعة الحمراء.