استعجال التحريات حول صاحبي معرض لحيازتهما سيارة مسروقة بحلوان

استعجلت نيابة حلوان، التحريات الأمنية حول صاحبي معرض سيارات، لحيازتهما سيارة مسروقة.



وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، حيازة صاحب معرض سيارات وشريكه، سيارة مُبلغ بسرقتها داخل المعرض ملكهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بأن السيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة بني سويف، وتحصلهما عليها عن طريق أحد الأشخاص سرقها بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد التصرف فيها بالبيع.



وتم بإرشادهما ضبط السيارة عقب بيعها لأحد الأشخاص دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، والذى نفى علمه بكون السيارة مبلغًا بسرقتها.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما والهارب بالسرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة،وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.



نرشح لكم: ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الدائري الإقليمي

حصلت بوابة الفجر على أسماء المصابين في الحادث المرروري الذي وقع أمس الإثنين، بالطريق الدائري الإقليمي والذين تم نقلهم إلى مستشفي الصف المركزي، وهم كل من خالد محمد حفنى إبراهيم، 44 سنة، مصاب بجروح متهتكه بالذارع الأيسر وقطع بالاوتار الخاصه بالذارع، محمد إبراهيم سيد 22 سنة، مصاب بجرح تهتكى بالكوع الأيسر واشتباه كسر بمفصل الكتف الأيسر، خالد فوزى سيد إبراهيم، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بمفصل الكاحل الأيمن، أحمد سمير شاكر، 23 سنة مصاب بسحجات باليد اليسرى وكدمه بالكتف الأيسر، علاء إبراهيم عبد الحميد إبراهيم، 40 سنة، مصاب بسحجات بالظهر والذراع وكدمه بالصدر، عمر عبد الناصر محمد محمود، 23 سنة مصاب جروح متهتكه بالذارع الأيسر وقطع بالاوتار القابضه للاصابع، عبده عبد العال مجلى كريم، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بمفصل الكتف الايمن، إسلام سيد عبد العال أبو الحسن، 26 سنة، مصاب بجروح سطحية وكدمات بالركبه والقدم اليمنى.



وكشفت معاينة رجال المرور إلى أن السرعة الزائدة السبب في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي، بعدما إختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.



كان أصيب 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الدائري الإقليمي، اليوم الإثنين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطار من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري الإقليمي، قبل بوابة حلوان ووجود مصابين.



وإنتقل رجال المرور لمكان البلاغ وتبين أنه حال سير السيارة الميكروباص بالطريق إختلت عجلة القيادة بيده ما أسفر عن إنقلاب الميكروباص وإصابة 8 أشخاص من مستقليه، وتبين أنهم يقيمون بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفي الصف لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث ورفع حطام الحادث، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



نرشح لكم: رفض استئناف "أمن الدولة" وتأييد إخلاء سبيل 4 متهمين حدث بقضية "الصفافير"

رفضت الدائرة 31 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار علي الهواري استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة مغايرة وأيدت إخلاء سبيل أربعة متهمين حدث بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية " الصفافير ".



والمتهمون هم كل من: عمر محمود رزق، أحمد عبدالفتاح إبراهيم، شيماء خليل سليمان، رمضان نادي صلاح.



وتبين أن المتهمين مقبوض عليهم في غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.



وكان قد أوضح "محمد الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 3 كتب صادرة عن منظمة التغيير التي أسستها قطر وهي "حرب اللاعنف، أسلحة حرب اللاعنف، وحرب الصدور العارية"، وتعلم هذه الكتب الشعوب كيف يخرجون على الدولة؟، وكيف يصنعون الفوضى، إذا فالمسألة ليست مجرد فكرة أو دعوة تافهة خرجت من هذا الإعلامي ولكنها خطط منظمة.



واستعرض "الباز"، جانبًا من كتاب "أسلحة حرب اللاعنف"، وهو من تأليف وائل عادل والدكتور هشام مرسي وهو زوج ابنة القرضاوي، وأحمد عادل عبد الحكيم، وهم يعملون في أكاديمية التغيير، التي أسستها قطر، موضحًا أن صفحة 109 بالكتاب تشرح خطة الأصوات الرمزية للتعبير عن الاحتجاج، والتي تمثلت تفصيليًا في الدعوة التي أطلقها معتز مطر، بإطلاق أصوات الصفافير، ويصاحب ذلك تغطية إعلامية لهذا الحدث، بهدف جذب انتابه الجمهور وتشجيعه على المشاركة التلقائية.



وواصل أن هذه الدعوات ضمن خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى، فهذه الدعوات صاحبها شخص تافه، ولكن دعوته ليست تافهة وهدفها نشر الفوضى، ويجب أن ينتبه الناس.





