6 تصريحات هامة لـ مصطفى فهمي في حلقة "صاحبة السعادة"

استضافت الإعلامية اسعاد يونس، مساء أمس ببرنامجها "صاحبة السعادة" الفنان مصطفى فهمي، وزوجته وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية، وحققت أصداءا إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ونبرز أهم تصريحات مصطفى فهمي، خلال الحلقة.





-75 جنيه أول راتب تقاضاه في عمله الفني من خلال عمله كمساعد مصور في فيلم "الشيماء".





-"الناس بتعجز نفسها بدري" أكد مصطفى فهمي، أن السن لا علاقة له بالاستمتاع بالحياة وهناك أشخاص يكبرون في السن قبل معادهم بسبب دفن أنفسهم في متاعب الحياة.





-"ماليش في الأكل" اكد مصطفى فهمي، أنه مش أكيل على حد وصفه ويخضع لنظام صحي من هذه الناحية.





-رفضت أسرته دخوله عالم الفن على الرغم من أن أسرته قبلت دخول شقيقه حسين.





-أفضل أوقاته هي التي يقضيها أمام البحر برفقة زوجته





- أنا لا أحب الاكتئاب وأبعد عنه عن طريق الرياضة، وأحب ممارسة الرياضة وأحب النهار أكثر من الليل".





نبذة عن مصطفى فهمي

ولد مصطفى فهمي من أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما إن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للممثل المصري حسين فهمي.





درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.





بدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).





نساء في حياة مصطفى فهمي

تزوج الفنان مصطفى فهمي في بداية حياته الفنية من سيدة إيطالية تُدعى «كارملا»، وعاش معها لسنوات طويلة.

أنجب مصطفى فهمي عن زوجته الإيطالية بعدما أنجب ابنه «عمر»، والذي يلغ من العمر 28 سنة، ويعمل في بنك في سويسرا، ودينا، البالغة من العمر 24 سنة، والتي تحضر الدراسات العليا في إيطاليا في سيكولوجية الأطفال.





رانيا فريد شوقي بعد انفصاله عن زوجته الإيطالية، قرر المفنان مصطفى فهمي الابتعاد عن الزواج لفترة، إلا أن الفنانة رانيا فريد شوقي خطفت قلبه.





وفي العام 2007 تزوج الفنان مصطفى فهمي من الفنانة رانيا فريد شوقي، في زواج استمر لمدة 5 سنوات ليعلنا انفصالهما في العام 2012.





وبعد انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي بثلاث سنوات، وقع مصطفى فهمي في غرام الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ليعلنا زواجهما في العام 2015.





ظهر الفنان مصطفى فهمي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء بصحبة زوجته الجديدة، كان هذا هو الظهور الأول لزوجة مصطفى فهمي الثالثة، فاتن موسى، إعلامية لبنانية، تعمل صحفية، مقدمة برامج، والمستشارة الإعلامية للمطرب الإماراتي فايز السعيد، قدمت العديد من البرامج المنوعة على قناة نجوم التي تبث من دبي.





وبالتالي هي ليست بعيدة عن الوسط الفني، خاصة وأن غالبية البرامج التي قدمتها تعد برامج فنية.







