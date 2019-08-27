عبدالله عبدالسلام: لن نفرط في «الرباعية».. وجمهور الأهلي سر البطولات
قال عبدالله عبدالسلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق لن يفرط في الرباعية، وقادر على تكرار إنجازات المواسم الأخيرة والفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، لافتا إلى أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد مناسبة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح كابتن الفريق أن الموسم الجديد يحمل تحديات عديدة للجميع، في ظل ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة بالفوز بثلاثية الدوري وكأس مصر وبطولة إفريقيا لموسمين على التوالي، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق نفس البطولات بالإضافة إلى بطولة السوبر.
وأضاف عبد السلام أن غالبية الفرق نجحت في تدعيم صفوفها بعناصر مميزة، وهو ما يعني أن المنافسة ستكون قوية، خاصة مع امتداد الموسم وتلاحم المباريات والمشاركة في أكثر من بطولة، في ظل ارتباط جماهير الأهلي بالأرقام القياسية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وشدد على أن هناك إصرارا ورغبة كبيرة لدى الجميع نحو تحقيق الرباعية.
ونفى كابتن الفريق إمكانية تشبع اللاعبين بالبطولات التي تحققت خلال المواسم الماضية، لافتا إلى أن اللعب بقميص النادي الأهلي يخلق دوافع متجددة بشكل دائم لدى الجميع، وهو ما يدفع الجميع إلى حصد المزيد من البطولات وتحقيق الأرقام القياسية التي تليق بتاريخ النادي الأهلي وجماهيره العظيمة التي تقف دائما وراء الفوز بهذه الألقاب.
ولفت إلى أن تشكيلة الفريق تضم توليفة مميزة من الخبرات، إلى جانب مجموعة الشباب التي يقوم الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي بتصعيدها، وهو ما يمنح خيارات عديدة ستظهر نتائجها الإيجابية من خلال تقديم عروض قوية على مدار مباريات الموسم الجديد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حريص على الاهتمام بكافة النواحي خلال فترة الإعداد ، فضلا عن التحفيز المستمر للاعبين من أجل الاستعداد لموسم مليء بالتحديات.
وشدد عبدالسلام على أن كل لاعب في الفريق سوف يجتهد ويقدم كل ما لديه من أجل الفوز بكل شوط في كل مباراة وكل بطولة، مشيرا إلى أن مساندة الجماهير ودعمها المستمر للاعبين سيكون أكبر حافز من أجل تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.