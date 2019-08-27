عبدالله عبدالسلام: لن نفرط في «الرباعية».. وجمهور الأهلي سر البطولات

قال عبدالله عبدالسلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق لن يفرط في الرباعية، وقادر على تكرار إنجازات المواسم الأخيرة والفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، لافتا إلى أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد مناسبة من أجل تحقيق هذا الهدف.





وأوضح كابتن الفريق أن الموسم الجديد يحمل تحديات عديدة للجميع، في ظل ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة بالفوز بثلاثية الدوري وكأس مصر وبطولة إفريقيا لموسمين على التوالي، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق نفس البطولات بالإضافة إلى بطولة السوبر.



