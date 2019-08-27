الأهلي يتلقى ضربة موجعة

اصيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رامي ربيعة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام إطلع بره في اطار منافسات دوري ابطال افريقيا.





واضطر ربيعة لمغادرة ملعب المباراة في الشوط الأول من عمر اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الأحمر بتسعة أهداف نظيفة، حيث حل زميله أيمن أشرف بديلًا له.





وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب أول أمس تعرضه للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.





ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع للرجوع الى الملاعب مرة اخرى.





وسيبدأ ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بداية من الغد، حيث سيضع خالذ محمود طبيب الفريق الأحمر هذا البرنامج له من أجل التعافي من الإصابة.





وكشف والد ربيعة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" أن الإصابة التي تعرض لها نجله ليست بالخطيرة وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولم تبعده كثيرًا عن الملاعب.





وأضاف والد نجم الأهلي بأن رامي أجرى أشعة أول أمس وأثبتت إصابته بشد في الخلفية وسيغيب عن الفريق مدة قد تصل إلى أسبوعين".





ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٣ أيام بعد الفوز على فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة ٩-٠ في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وسيلاقي الأهلي في دور الـ٣٢ من البطولة الإفريقية فريق كينو سبورت من غينيا الإستوائية.





ال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.





وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه.





وفاز الأهلي على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ٩-٠ ليتأهل لدور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.







