سالم الدوسري يقترب من قيادة تشكيلة الهلال أمام الاتحاد

قالت صحيفة "الرياضية السعودية" بأن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي قد قرر إستدعاء اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري، إلى معسكر الفريق، ومن المتوقع بأن يشارك اللاعب في التشكيلة الأساسية لنادي الهلال التي ستواجه اتحاد جدة في إطار مباريات دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكرت الصحف السعودية، عن كون تواجد سالم الدوسري مع الفريق وعودته إلى التشكيلة الأساسية تمثل إضافة كبيرة للزعيم، خاصة مع دخول الفريق في الأدوار النهائية والإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي أكدت المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بأن فريقه يطمح للحصول على لقب البطولة الغائب عن خزائن الزعيم منذ بداية الألفية الجديدة.





وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى كون سالم الدوسري قد أصبح جاهزًا ليكون متواجد بصورة أساسية مع الفريق الهلالي خلال المباريات المقبلة، ولكن مشاركته في لقاء اتحاد جدة مساء اليوم ستكون بمثابة المفاجآة السارة لجماهير نادي الهلال.





يذكر بأن سالم الدوسري كان قد غاب عن تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، وذلك بعدما قرر الجهاز الطبي لنادي الهلال ضرورة إراحة اللاعب بعدما شعر ببعض الآلام خلال تدريبات الفريق في الأسبوع الماضي، ولكن يبدو بأن الحالة الصحية لسالم الدوسري قد أصبحت تسمح له بالعودة إلى صفوف الفريق وإلى قيادة التشكيلة الأساسية للنادي.





الجدير بالذكر، بأن مباراة قمة سعودية خالصة ستجمع بين نادي الهلال السعودي وبين نادي اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور ربع النهائي في بطوة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

ويحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد بملعب "الجوهرة المشعة" في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم وسط ترقب جماهيري كبير.