الطالع الفلكى الثّلاثَاء 27/8/2019..عِشْتَار جداً!









*القمر فى الرّبع الرّابِع ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 21 مِسرى قبطى، 27 آب رُومى، 26 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (فيه إيه يا سُعاد؟) -واحد ستّ عاوزة تآبلكْ ، سِتّ أوى ، سِت جداً ، سِتّ.(عبلة كامل من فيلم الستات-1992)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى العذراء تُثلث أورانُوس فى الثّور- غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانُوس فى الثّور ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة)، يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و 38 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





أورانوس يعنى كسر الروتين وتقديم شيئ جديد قد يبدو غير مُستساغ للوهلة الأولى ثم لايلبث الناس أن يلهثو خلفه ، صَرْعَة مُوضَة أو تقليعة لتسريحة شعر أو مُنتَجْ جديد ، أزياء جديدة قد تبدو غير مقبولة لكنّ الموضة تعنى كسر الأنماط المُعتادة لنشعر أننا نُجرّب الجديد ، هذا المنطق ينسحب على الزّهرة التى تتواجد فى منزلك/زوجتك، رغبتها متزايدة فى عمل نيولوك جديد لتكسر الصورة النمطيّة المُعتادة فى عينك بدلاً عن أن تنزلق عينك للجديد خارج المنزل ، أورانوس صاحب التقليعات الغريبة قد يقدّم الزّهرة على هيئة ميرفت أمين بفيلم أنف وثلاث عيون فالشعر برتقالى أو بنفسجى والبشرة مكسوّة بالبودرة الذهبيّة والأظافر زرقاء،ورغم أن الهيئة غريبة والألوان متنافرة لكنها ستجعلك مشدوهاً فأورانوس سيقدم الزهرة بصورة لم تجربّها عينك أو أذنك من قبل وبصورة جنونيّة ولن تستلزم منها سوى بعض الملابس والمكياج والإكسسوارات البسيطة ، كما أن أسلوب الأداء الجنسى قد يبدو غريباً لكنه كافٍ ليُبقى على الطير/الزوج سعيداً فى عشّه فعش الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الداخل.





*اليوم 27 أغسطس

يوافق ذكرى ميلاد النجمة هيدى كرم فكل عام وهى بألف خير،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم هيدى كرم إحتفالاً بها ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(كليوباترا)،(زعيمة إناث)،(جميل ومُغرى)،(شاى بالأعشاب)،(رأس عنيد)، (عشتار الجمال)،( أنثى أسد وغزال)،(أمّ وَولد)،(مُستبصر شديد القوّة /حَدَسْ مُرتفع للغاية)،(دُوريس داى)،(فَاتِنَة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تستلم أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





الجوزاء: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائرالأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج السّرطان: من المُفيد أن نقع تحت ضغط عصبى من وقتٍ لآخر لأنه يستنفر فينا قدراتنا ومهاراتنا الدفينة ، قيامك بحل المشاكل يعنى تراكم لخبراتك.





برج الأسد: إظهارك لرغبة التملّك مع الحبيب قد تكون مُفرحة للبعض ومُنفّرة للبعض الآخر، أترك مساحة للحبيب للتنفّس بدلاً عن أن تفاجأ بنفوره منك.





برج العذراء: تمسّك ببرود أعصابك أمام السّوقة والدّهمَاء ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج الميزان: لا تجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج العقرب: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.

برج القوس: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة.





برج الجدى: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل ما يُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الدّلو: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.



