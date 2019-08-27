الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد ضيف محمد الباز في "90 دقيقة".. الليلة





يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور الفضائية، في حلقة اليوم الثلاثاء، الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد ووكيل وزارة الثقافة الأسبق، فى حديث خاص ولأول مرة عن حياته الخاصة وكواليس نشأته فى محافظة الإسكندرية.





ويتطرق الحديث ضمن سلسلة حلقات 90 دقيقة بعنوان "شاهد على العصر"، إلى استعراض كواليس أشهر مؤلفاته سواء الكتب التاريخية، أو المسلسلات الإذاعية التى تم اذاعتها داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى وكتبه في مواجهة التكفير والسيناريو، مع استعراض للجوائز التى حصل عليها خلال مسيرته.





ويتناول الكاتب والمؤرخ محمد السيد عيد خلال حواره الليلة مع الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، حديث خاص عن تجربته خلال تولى منصب وكيل وزارة الثقافة ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وروشتة كاملة حول كيفية النهوض بالمؤسسات الثقافية فى مصر.





وخلال الحلقة يقدم الإعلامى محمد الباز، مجموعة من القضايا التى تهم الوطن والمواطن وعلى رأسها كواليس لقاءات الرئيس اليوم الثلاثاء، فى اليابان وتفاصيل لقاءاته بزعماء القمة.





كما يواصل الإعلامى محمد الباز تناول جرائم الجماعة الإرهابية فى حق المصريين والوطن وكيف عملوا على تشويه وطنهم فى الخارج واستغلال الدين لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم، كما يواصل استعراض مساهمات المواطنين عبر صفحة 90 دقيقة مع الإعلامى محمد الباز على الفيسبوك