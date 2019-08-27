بفون: "هيئة الإنتخابات ستطعن اليوم في قرارات المحكمة الإدارية"

من المنتظر أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بالطعن في قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، كانت قد أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق، وفق ما أفاد به نبيل بفون رئيس الهيئة.





وعبر بفون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن أمله في أن تنعقد الجلسة العامة للمحكمة الإدارية للبتّ في الطعون قبل يوم 31 أوت2019، وهو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي باعتبار أن رزنامة الهيئة مضبوطة ولا تحتمل أي تأخير.





وبخصوص اعتراض عدد من المواطنين على إدراج أسمائهم في قائمات تزكيات عدد من المترشحين، أوضح بفون، أن جزء كبيرا من هذه الملفات تمت إحالتها على النيابة العمومية التي تحركت ضد بعض المترشحين المتهمين بالتدليس، مشيرا إلى أن الهيئة ستبقي على قائمة المقبولين أوليا إلى حين بتّ القضاء في هذه الإحالات.





وأفاد في ذات السياق أن القرارات القضائية سيتم أخذها بعين الاعتبار إذا ما صدرت قبل 31 أوت الحالي، مضيفا أنه في صورة تجاوز هذا الموعد يصبح من غير الممكن التدخل، بسبب انطلاق طبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها حول العالم فور الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.





وفي رده عن سؤال بخصوص مآل المترشح حاتم بولبيار الذي تقدم في شأنه النائب ماهر مذيوب بشكاية لدى الهيئة وأخرى جزائية لدى المحكمة البتدائية أكد فيها عدم قيامه بتزكيته، بيّن بفون، أن الهيئة مازالت تعتبر حاتم بولبيار مترشحا إلى حين اثبات القضاء عكس ذلك.