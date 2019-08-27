بعد ظهر الثلاثاء ويوم الاربعاء.. أمطار غزيرة ورياح قوية مع ظهور الصواعق

يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27 أوت ويوم غد الإربعاء 28 أوت 2019، ملائما لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط.





كما سيرافقها تساقط البرد مع ظهور الصواعق بأماكن محدودة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث ستكو ن الأمطار أكثر أهمية يوم غد الاربعاء.



