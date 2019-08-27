بعد ظهر الثلاثاء ويوم الاربعاء.. أمطار غزيرة ورياح قوية مع ظهور الصواعق
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:48 م
مروى الجلاصي
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يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27 أوت ويوم غد الإربعاء 28 أوت 2019، ملائما لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط.
كما سيرافقها تساقط البرد مع ظهور الصواعق بأماكن محدودة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث ستكون الأمطار أكثر أهمية يوم غد الاربعاء.
وستتراوح كميات الأمطار عامة بين 30 و 50 مليمترا وتصل محليا الى 80 مليمترا خاصة بمناطق الشمال، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد، الذي يتوقع أن تكون الرياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س اثناء السحب الرعدية.
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