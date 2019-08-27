احمد عاطف: مؤتمر الاستثمار في أفريقيا أحد آليات مصر لدعم القارة





قال المهندس احمد عاطف عثمان عضو جمعية رجال الاعمال”، إن تنظيم مؤتمر اقتصادي ضخم للدول الإفريقية في العاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر المقبل، سيكون له أثر مباشر في دعم القارة الأفريقية وزيادة الدور المصري في ذلك انطلاقا من مسئوليتها تجاه القارة.





وأشارعضو جمعية رجال الاعمال”، إلى أن المؤتمر سيكون تحت عنوان “استثمر في إفريقيا”، بحضور ومشاركة زعماء القارة و2000 رجل أعمال ومستثمرين وشركات في العالم، وذلك بتعاون وزارات الاستثمار والخارجية والصناعة، بهدف دعم الاستثمار في القارة وإيجاد وسيلة لإقناع المستثمرين بأهمية والعوائد الإيجابية لاقتحام مجال الاستثمار في أفريقيا.









ولفت احمد عاطف”،إلى أن المؤتمر سيكون أحد آليات دعم مصر للدول الأفريقية، في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أن هذا المؤتمر سيكون منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا.









استعدادات تنظيم مؤتمر «إفريقيا 2019»





ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،التقى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر افريقيا ٢٠١٩ المقرر عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة بكافة محافظات الجمهورية واتاحة الآلاف من فرص العمل.





وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر افريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر فى افريقيا" والذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة فى 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية، ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية.









وأوضحت الوزيرة، أن مؤتمر هذا العام ينعقد فى ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار فى افريقيا، مشيرة الي ان هذا العام، سيكون للمؤتمر جلسات تركز علي دور المرأة فى اطار"تمكين المرأة في أفريقيا"، وشباب رواد الاعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات فى القارة، وفى هذا الأطار، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية تركيز المؤتمر على ابراز دور مصر فى قارة افريقيا فى ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.









من ناحية أخرى أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستعد لطرح 497 مشروعا جديدا فى المناطق الاستثمارية .







