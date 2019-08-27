كيفية علاج تشققات القدمين؟

قبل خريف 2019، على بشرتك أن تكون مستعدة جيدًا لاستقبال تغيّرات الطقس المختلفة، والانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة، وخاصة أن طقس اليوم شديد الحرارة وخاصة على جنوب الصعيد وتستمر الرطوبة على القاهرة عالية حتى نهاية الأسبوع الجاري.





ومن أكثر المناطق التي تتعرض للتشقق بالطبع طوال الصيف هي بشرة القدمين، بخاصة مع ارتداء الأحذية المفتوحة طوال الوقت.





ولكي يأتي الخريف مع قدم ناعمة بماسكات لعلاج تشقق القدمين قبل خريف 2019، يتبعها الرجل والمرأة للحفاظ على الظهر الخارجي:









السكر البني مع زيت الزيتون والليمون





- ربع كوب من السكر البني

- نصف ليمونة

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

- أكياس بلاستيكية





اخلط المكونات مع بعضها البعض، وافرك بها قدميك بلطف، يمكنك هنا استخدام حَجر القدم.

اترك الخليط على قدميكِ، لساعات عدة، وغلّفه بأكياس النايلون.

اشطف قدميك بالماء الدافىء، وكرر هذه العملية مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت، والحصول على قدم ناعمة خالية من التشققات.





ماسك ملح البحر مع زيت جوز الهند والغليسرين





- 3 ملاعق كبيرة من ملح البحر

- 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة غليسرين





اِنقع قدميك أولًا بالماء الدافىء لمدة نصف ساعة لكي يصبح الجلد رطبًا.

اخلط المكونات مع بعضها البعض وضعها على بشرة قدميكِ.

من الممكن ان تستخدم أكياسًا بلاستيكية، واترك الخليط لمدة نصف ساعة أخرى.

عند شطف قدميك بالماء، استخدم حجر القدم، لإزالة الجلد الميت.

اُحرص على عمل هذا الروتين مرة أسبوعيًّا للتخلص من تشققات القدم ومنعها نهائيًّا.





روتين العناية بالقدم قبل النوم





- يفضل عمل مساج ولو بسيط قبل النوم للقدم، لتنشيط الدورة الدموية، والحصول على المظهر الوردي للقدم.





- استخدم زيت جوز الهند لأنّ له رائحة منعشة، وضعه على القدم قبل النوم.





- أو استبدل الزيت بسائل الغليسرين من دون رائحة، واتركيه طوال الليل على قدميك.



