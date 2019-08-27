كيفية علاج تشققات القدمين؟
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:40 م
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قبل خريف 2019، على بشرتك أن تكون مستعدة جيدًا لاستقبال تغيّرات الطقس المختلفة، والانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة، وخاصة أن طقس اليوم شديد الحرارة وخاصة على جنوب الصعيد وتستمر الرطوبة على القاهرة عالية حتى نهاية الأسبوع الجاري.
ومن أكثر المناطق التي تتعرض للتشقق بالطبع طوال الصيف هي بشرة القدمين، بخاصة مع ارتداء الأحذية المفتوحة طوال الوقت.
ولكي يأتي الخريف مع قدم ناعمة بماسكات لعلاج تشقق القدمين قبل خريف 2019، يتبعها الرجل والمرأة للحفاظ على الظهر الخارجي:
السكر البني مع زيت الزيتون والليمون
- ربع كوب من السكر البني
- نصف ليمونة
- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
- أكياس بلاستيكية
اخلط المكونات مع بعضها البعض، وافرك بها قدميك بلطف، يمكنك هنا استخدام حَجر القدم.
اترك الخليط على قدميكِ، لساعات عدة، وغلّفه بأكياس النايلون.
اشطف قدميك بالماء الدافىء، وكرر هذه العملية مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت، والحصول على قدم ناعمة خالية من التشققات.
ماسك ملح البحر مع زيت جوز الهند والغليسرين
- 3 ملاعق كبيرة من ملح البحر
- 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
- ملعقة صغيرة غليسرين
اِنقع قدميك أولًا بالماء الدافىء لمدة نصف ساعة لكي يصبح الجلد رطبًا.
اخلط المكونات مع بعضها البعض وضعها على بشرة قدميكِ.
من الممكن ان تستخدم أكياسًا بلاستيكية، واترك الخليط لمدة نصف ساعة أخرى.
عند شطف قدميك بالماء، استخدم حجر القدم، لإزالة الجلد الميت.
اُحرص على عمل هذا الروتين مرة أسبوعيًّا للتخلص من تشققات القدم ومنعها نهائيًّا.
روتين العناية بالقدم قبل النوم
- يفضل عمل مساج ولو بسيط قبل النوم للقدم، لتنشيط الدورة الدموية، والحصول على المظهر الوردي للقدم.
- استخدم زيت جوز الهند لأنّ له رائحة منعشة، وضعه على القدم قبل النوم.
- أو استبدل الزيت بسائل الغليسرين من دون رائحة، واتركيه طوال الليل على قدميك.
وفي سياق متصل، يعاني أغلب النساء من مشكلة تشقق القدمين، الأمر الذي يؤثر على الشكل الجمالي لفتاة، وقد ينتج تشقق القدمين من جفاف الجلد والوقوف لساعات طويلة، واستخدام أنواع من الصابون سيئة، أو الشعور بالبرد خلال فصل الشتاء، وفي بعض الأحيان يكون بسبب زيادة الوزن أو التعرض المستمر للمياه دون جفها، ومن الحلول البسيطة التي تساهم في حل مشكلة تشقق القدمين لدى المرأة ما يلي:
1- التغذية الصحية والحصول على كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، كما عليكي تناول كميات وافية من المياه لعمل نضارة في البشرة بشكل عمل وشد الجلد.
2- الحفاظ على تجفيف القدم بعد تعرضها للمياه، لأن تركها يتسبب في خشونة الجلد وعمل تشققات، كما عليكي الحرص على وضع مرطب في المساء تغطية القدمين قبل الذهاب للنوم.
3- استخدمي حمام الملح والليمون، من خلال وضع قدميك في إناء مع اذابة الملح والليمون وماء الورد، احرصي أن تكون المياة ساخنة، وبعد ربع ساعة افركي قدميك للتخلص من الجلد الميت، الليمون يعتبر أفضل علاج لتشققات القدمين.
4- اصنعي خليط من الجلسرين وعصير الليمون، وضعيه على القدمين في المساء يوميًا، للحصول على قدم ناعمة دون تشققات.
5- احرصي على روتين أسبوعي للقدمين، من خلال تقشيرها للتخلص من الجلد الميت والزائد، يمكنك استخدام حجر القدمين، وأي مقشر لديكي أو استخدمي وصفات طبيعية للتقشير منها، الملح الخشن وزيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وافركي قدميك جيداً، ثم ادهني مرطب أي تفضلينه.
5- جهزي خليط من السكر والفازلين وزيت النعناع، وضعيه على قدميك ربع ساعة ثم افركيها جيدًا بالليفة الخاصة بكي، ثم اغسلي قدميك ورطبيها جيدًا.
6- استخدمي الموز في علاج التشقق القدمين، كل ما عليكي هو هرس موزة حتى تصبح عجينة ووضعها على مكان التشقق ربع ساعة، ثم غسلها، هذه الطريقة تساعدك سريعًا على التخلص من تشققات القدمين.
7- الكركم مع زيت جوز الهند، خليط مناسب للتخلص من تشققات القدمين، ضعيه على مكان التشقق، ثم اغسلي القدمين بالماء البارد.
8- قبل الذهاب للنوم اغسلي قدميك جيدًا، ثم ضعي خليط من الفازلين وقطرات من عصير الليمون، ودلكي القدمين بالخليط، وفي الصباح ستشاهدين النتيجة، لكن عليكي غسلها قبل الخروج من المنزل حتى لا تكون قدميك بيئة مناسبة للأتربة.
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