الإدارة العامة للبريد: إتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة ضدّ الأعوان المعتصمين بمقر الوزارة

يتواصل اليوم الاعتصام المفتوح الذي ينفذه اعوان البريد بكامل تراب الجمهورية التونسية، وسط حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف المواطنين وخصوصا المتقاعدين، اللذين تذمّروا من تعطّل الخدمات المالية والبريدية ولم يتمكنوا من سحب جراياتهم.





هذا و لوّحت الإدارة العامة للبريد، امس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من أعوان البريد التونسي المعتصمين بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال منذ 19 أوت 2019.





واستنكرت في بيان لها « الدخول في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل »، معبرة عن « قلقها الشديد » إزاء ما ترتب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة.





كما عبّرت الادارة العامة للبريد عن استعدادها للحوار والتفاوض « للتوصل إلى حلول تراعي ديمومة المؤسسة وتضمن مصالح المواطن ».