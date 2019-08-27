أسعار النفط تتعافي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت أمس، ليرتفع خام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.55% إلى 59.02 دولار للبرميل بعد أن نزل 1% في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.67% إلى 54 دولارا للبرميل وكان قد انخفض1% يوم الاثنين.

وقال هاري شيلينجوريان، محلل النفط لدى بي.إن.بي باريبا في لندن: "في حين أن التهدئة وتوقع هدنة مؤقتة في حرب التجارة ربما كان السبب وراء رفع المعنويات وأسعار النفط هذا الصباح، فإن حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني سيستغرق وقتا".

وتابع: "أسعار النفط تحصل على مهلة فيما يبدو من إعلانات الأسبوع الماضي الأمريكية والصينية عن إجراءات تجارية انتقامية".

ونزلت أسعار النفط 20% من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لابد من تجريد إيران من الأسلحة النووية، منوهًا إلى أن الاتفاقية التي عقدها الرئيس السابق بارك أوباما تنتهي في وقت قصير، مؤكدًا أن إيران تقع تحت ضغوط كبيرة.





وأضاف "ترامب"، خلال القمة الثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع، أن إيران في وضع صعب للغاية من الناحية الاقتصادية، مضيفا أنه لا يتطلع لتغير النظام على مدار الـ 20 عام الماضية، ولكن يتطلع أن تكون إيران ثرية مرة أخرى، وتتحسن أحوالهم المعيشية بصورة أكبر.





وتابع: "أننا سنقوم بتحديد مدى العقوبات على إيران، فنحن أكبر اقتصاد حتى الآن في العالم، وعندما توليت منصبي كانت الصين ستلتهم العالم، وهذا لن يحدث في أي وقت أثناء فترة ولاياتي، فقد تمكنا من تحقيق مليارات الدولارات بينما خسرت الصين مليارات الدولارات".





ومن جانب أخر طالب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إيران بضرورة وقف تهديد استقرار منطقة الخليج، مشيراً إلى أنه ساد بعض التوتر في مستهل قمة"الدول السبع" نتيجة الكثير من الأفكار المتضاربة، لكننا حرصنا على تقديم رسالة وحدة.





وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، قال ماكرون إن الاتفاق بين ترمب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحاً "أننا تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتاً إلى "أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترمب والرئيس الإيراني، حسن روحاني بحضوري".





وأشار إلى أننا متفقون مع ترمب على ضرورة ألا تحصل إيران مطلقاً على أسلحة نووية"، قائلاً "إنني تحدثت إلى روحاني وأبلغته بأنه إذا التقى ترمب فيمكن التوصل إلى اتفاق.





وأعلن "أننا نسعى لإنهاء التصعيد في أزمة إيران وإيجاد حلول معقولة"، مشيراً الى أن "روحاني أبلغني انه منفتح على عقد لقاء مع ترامب".





ولفت إلى أننا نسعى للتوصل لاتفاق مشترك مع واشنطن بشأن الخلافات التجارية.





مجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتتخذ المجموعة قيم الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، حكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة كمبادئ رئيسية لها.





أقيمت القمة الأولى لهذا الكيان عام 1975 عندما اجتمعت ست دول "لتبادل الأفكار والحلول المحتملة" لأزمة الاقتصاد العالمي. وفي العام التالي انضمت كندا لهذه المجموعة.





ويحضر القمة الوزراء والموظفون المدنيون من الدول السبع على مدار العام لمناقشة الشؤون والمصالح المشتركة.



