منذر الكبير مدربا لمنتخب تونس رسميا

قام الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بالإعلان عن تولي منذر الكبير مهمة تدريب لمنتخب نسور قرطاج لكرة القدم خلفا للفرنسي ألان جيريس.





وصرح الاتحاد في بيان له أنه تعاقد مع الكبير لمدة ثلاثة أعوام، وسيجرى الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المعاون له، بعد غد الخميس في مؤتمر صحفي.





وقد اأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الأربعاء رحيل المدرب آلان جيريس من تدريب منتخب تونس.





وحقق المنتخب التونسي المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من نيجيريا في مباراة تحديد صاحب البرونزية.





وقال الاتحاد التونسي في بيان: "تم فسخ عقد آلان جيريس بالتراضي".





وأضاف"أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم علاقته التعاقدية مع جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي".





وتعرض نسور قرطاج لانتقادات كثيرة أثناء بطولة الأمم الأفريقية، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز بمرحلة المجموعات وتأهل لدور الـ16.





وواصل المنتخب التونسي طريقه بنجاح في دور الـ16 وربع النهائي قبل أن يخسر من السنغال في نصف النهائي.





يذكر ان اعتذر نبيل معلول عن العودة لتولي القيادة الفنية لمنتخب تونس، وذلك خلال الجلسة التي جمعته اليوم الإثنين مع مسئولي الاتحاد التونسي.





الاتحاد التونسي عرض على معلول أن يعود لتدريب تونس ويبدأ مهمة الإصلاح بعد حصول المنتخب على المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي اقيمت منافساتها في مصر وتوج باللقب القاري منتخب الجزائر بعد فوزه في النهائي على منتخب السنغال 1 – 0.





ورفض معلول العودة لتدريب المنتخب التونسي واعتذر لاتحاد بلده عن عدم قبول العرض دون إبداء أي أسباب.





جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي قرر رحيل الان جيريس بعدما ظهر منتخب نسور قرطاج بأداء ضعيف خلال منافسات كأس الأمم الأمر الذي جعل المدرب الفرنسي يتعرض لانتقادات واسعة.