انس مكة يستعد لتحضير برنامج "الأكل سر السعادة"

يستعد الإعلامي والشيف انس مكة، لتحضير برنامجه التليفزيوني الجديد الذي يحمل اسم "الأكل سر السعادة" مشيرًا الي أن البرنامج يوضح كيفية تقديم وجبات تساعد علي رفع الروح المعنوية للإنسان.

وأضاف أنس مكة في تصريحات صحفية أمس، أنه سعيد علي النجاح الذي وصل له خصوصا في الفترة الأخيرة.

وأشار انس مكة في تصريحاته، أن برنامجه "الأكل سر السعادة" هو ثالث برنامج تلفزيوني له يختص بتقديم عدد كبير من الوصفات المختلفة، مشيرا إلي أن فكرة البرنامج مختلفة، وسوف يكون بها مسابقات وتحديات وذلك من خلال استضافة كم كبير من المختصين في هذا المجال.

برامج الطبخ المصرية

يذكر أن «برامج الطبخ» بدأت من التليفزيون المصرى بـ«طبق اليوم»، وأول برنامج كان اسمه "طبق اليوم" كان ينتظره كل الستات أمام التليفزيون المصرى وكان مدته 15 دقيقة فقط إلا أنه حاز على نجاح كبير جدا، ومن هنا بدأت فكرة برامج الطبخ وكان موسمها هو رمضان، إلى أن بدأ برنامج "دايما عامر" مع الشيف منى عامر الذى كان جزءا من الخريطة البرامجية لرمضان فى التليفزيون المصرى، وظل لمدة عشر سنوات هو برنامج الطبخ الأول والوحيد.

ومن ثم بدأ ظهور القنوات الفضائية وتعرف الجمهور على الشيف أسامة السيد الذى طور مفاهيم الطبخ بشكل كبير بسبب دراسته والشهادات التى حصل عليها فى هذا المجال، ثم عاد الجمهور مرة أخرى إلى التليفزيون المصرى من خلال برنامج "من كل بلد أكلة" الذى كان يقدمه شريف مدكور يوميا وكان معه الشيف الشربينى والشيف حسن، وهنا بدأت شهرتهم الواسعة، وأصبح لهم جمهور كبير، ظل يتابعهم حتى بعد انتقالهم إلى القنوات المتخصصة فى الطبخ وأصبح لقنوات الطبخ مكانا على الفضائيات وأصبحت من القنوات الأعلى مشاهدة.